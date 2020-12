Samsung verlengt lcd-productie in Zuid-Korea

Samsung heeft besloten toch nog wat langer door te gaan met de productie van lcd-panelen in Zuid-Korea. Het bedrijf wou zich eigenlijk meer focussen op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar verandert die plannen na toegenomen vraag door het coronavirus.

In maart kondigde Samsung aan dat het bedrijf de productie van lcd-panelen volledig stop te zetten om zich meer te focussen op quantumdotpanelen en oledpanelen. Later verkocht het bedrijf één van zijn lcd-fabrieken in China verkocht aan TCL.

Toegenomen vraag door corona

Toch is de markt voor lcd-panelen weer flink aangetrokken, nu veel mensen thuiszitten tijdens de coronapandemie. Hierdoor deze markt, die doorgaans dunne marges heeft, weer winstgevender geworden, schrijft Reuters.

De markt van voor beeldschermpanelen is tijdens de coronapandemie met 30 procent toegenomen, voornamelijk gedreven door een grotere vraag naar laptops. Vermoedelijk heeft Samsung door toegenomen concurrentie van Chinese paneelfabrikanten hier niet lang profijt van.

Hoe lang het bedrijf de productie van lcd-panelen wil voortzetten, is niet duidelijk. De verwachting is dat het bedrijf de productie alsnog de nek omdraait zodra de winstgevendheid weer afneemt. In oktober werd er al gesproken van een verlenging van ‘korte termijn’.

