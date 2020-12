Honor gaat samenwerking met Microsoft aan voor Windows-laptops

Honor, dat tot voor kort een dochtermerk Huawei was dat smartphones verkocht, is een samenwerking met Microsoft aangegaan. Het bedrijf wil laptops maken die Windows draaien.

Honor is van plan om in januari 2021 een nieuwe generatie van laptops uit te brengen in de MagicBook-lijn. In tegenstelling tot eerdere MagicBooks die Huawei onder de Honor-naam uitbracht, wil Honor de laptops ook buiten China verkopen, schrijft China Daily.

De samenwerking is vermoedelijk een van de eerste van verschillende samenwerking die de leveringen van Honor moeten oplossen. Een samenwerking met Qualcomm is nog niet aangekondigd.

Handelsverbod met Huawei

Nadat Huawei in het afgelopen jaar steeds meer onder druk van verschillende regeringen kwam te staan, kreeg het bedrijf uiteindelijk handelsblokkades opgelegd door de Amerikaanse regering. Die had Huawei namelijk op een lijst gezet met bedrijven die mogelijk samenwerkten met het Chinese leger. Hierdoor moesten Amerikaanse bedrijven licensies hebben om handel te mogen drijven met Huawei.

Doordat het voor Huawei daardoor steeds lastiger werd om aan de juiste onderdelen te komen, heeft het bedrijf besloten om zijn Honor-tak af te stoten. Nu Honor een volledig onafhankelijke onderneming is, hebben Amerikaanse bedrijven geen speciale licenties meer nodig om onderdelen aan Honor te kunnen leveren.