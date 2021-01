Microsoft werkt aan nieuwe Outlook-app voor Windows en macOS

Microsoft is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de Outlook-app voor Windows en macOS. Het bedrijf wil alle verschillende e-mailapplicaties versimpelen tot een enkel ontwerp.

In een screenshot dat Windows Central deelt, is interface te zien die vergelijkbaar is aan de browserversie van Outlook. Het draait nu alleen niet in een browser, maar als losse app. De app moet licht zijn om te draaien en extra functies hebben als offline opslag en notificaties.

Vervanging van Office Outlook

Volgens bronnen van Windows Central wil Microsoft dat deze applicatie in 2022 de ingebouwde e-mail- en agenda-apps in Windows 10 vervangt. Op de langere termijn moet het ook de volledige versie van Outlook op Windows en macOS vervangen, maar door de enorme hoeveelheid legacycode heeft dit wat meer voeten in de aarde.

Schema

Voordat de nieuwe versie van Outlook onderdeel van Windows 10 wordt, krijgen de bestaande e-mail- en agenda-apps eerst nog enkele updates aan de gebruikersinterface. Hiermee blijft het uiterlijk in lijn met de facelift die voor later dit jaar gepland staat.

Andere updates in Windows 10

Naast de grote facelift die waarschijnlijk in de herfst wordt uitgerold, heeft Microsoft voor 2021 ook nog enkele andere plannen. Zo zou het bedrijf werken aan het draaien van Android-applicaties en emulatie van 64-bit x86-applicaties op ARM-processors. Ook staat Windows 10X op de planning, een lichtere versie voor goedkopere hardware.