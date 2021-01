‘Apple Silicon Mac met 12-core chip komt eraan’

In maart zal Apple een nieuwe Silicon Mac aankondigen, wordt verwacht. Een Mac met een flinke chip van 12-core, aldus een tipster van LeaksApplePro. De stap volt op een 5nm 8-core M1-chip in Apple-apparaten in 2020.

Er wordt door meerdere bronnen gesproken over de 12-core Apple Silicon Mac, dus de verwachting is dat dit een logische stap is voor Apple. Het apparaat zou een 14,1 inch of een 16 inch display hebben en een geheel opnieuw ontworpen binnenkant. Verder is er nog weinig bekend over het apparaat. Het gerucht gaat dat de 16 inch-variant ook meer cores heeft: 16-core. Dit apparaat is wat groter en heeft dus ruimte over voor een grotere koeling en dus ook wat meer rekenkracht.

12-core chip voor Apple

Er zijn echter meer geruchten: er zou een desktop-klasse 5nm A14T-chip worden gemaakt voor de aankomende iMac. Als het wel een 12-core chip is, dan is de verwachting dat deze acht prestatiecores heeft en vier cores die helemaal geënt zijn op energie-efficiëntie. Wat zeker is, dat is dat een nieuwe chip een groot verschil kan maken in Apple’s apparatuur. Zeker nu Apple meer de touwtjes in handen neemt over zijn productie, lijkt het erop dat het meer mogelijkheden heeft om zelf te innoveren.

Afgelopen november heeft Apple nog de Apple Silicon M1 aangekondigd. Het is voor het eerst dat Apple een SoC heeft ontwikkeld voor in een laptop of desktop, met als resultaat dat hij sneller en zuiniger zou zijn dan de x86-processoren die het bedrijf eerder inzette. Hoe Apple verder doorontwikkeld, dat zullen we zeker zien in dit nieuwe jaar.