Zoom voegt ondersteuning voor Apple Silicon toe

Zoom heeft een nieuwe versie van zijn videobelsoftware uitgebracht die native werkt op de Apple Silicon M1-chip. Hiermee moet de software beter presteren op de nieuwe op ARM-gebaseerde computers van Apple.

In de release notes van versie 5.4.7 geeft Zoom aan dat de nieuwe versie betere ondersteuning heeft voor ARM-processors. Voor deze versie heeft het bedrijf een aparte installer beschikbaar gemaakt in het Download Center.

Andere verbeteringen van versie 5.4.7 zijn de mogelijkheid om contactpersonen te importeren en als Zoom-contacten toe te voegen en kleine aanpassingen aan de gebruikersinterface.

Apple Silicon M1

Apple heeft zijn eerste computers met zijn eigen Apple Silicon M1-processor vorige maand uitgebracht. In tegenstelling tot alle computers die Apple in de afgelopen 14 jaar heeft uitgebracht, zijn die niet gebaseerd op x86, maar op ARM. Dit heeft als gevolg dat alle applicaties opnieuw moeten worden gecompileerd om te draaien op ARM. Applicaties die niet een dergelijke update krijgen, draaien met enig prestatieverlies in met de Rosetta 2-emulator.

Verschillende softwarebedrijven werken daarom hard om ARM-versies van hun macOS-software uit te brengen. Het Microsoft Office-pakket werkt er al grotendeels mee en Adobe heeft beloofd op korte termijn al zijn applicaties op ARM werkend te krijgen.

