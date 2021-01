Samsung Galaxy S21: wat weten we over de nieuwe telefoon?

Twee maanden eerder dan gebruikelijk heeft Samsung zijn nieuwe telefoons in de Galaxy S-lijn aangekondigd. Dit jaar zijn het er drie: de S21, S21+ en S21 Ultra. Wat is er nieuw aan de telefoons en wat zijn verschillen?

Verschillen met de S20

Laten we beginnen met de hamvraag: Wat zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de voorgangers? Samsung heeft immers vorig jaar een Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra uitgebracht. Later kwam hier de S20 FE bij. Dit zijn allemaal nog erg capabele smartphones, dus welke vernieuwingen heeft Samsung in minder dan een jaar ter tafel gebracht?

Kort samengevat: alle drie de telefoons hebben een snellere SoC en een betere camera. Ook is er meer opslagcapaciteit beschikbaar, al gaat dat ten koste van het sd-kaartslot. Verder is de schermresolutie van de S21 en S21+ lager dan die van de voorgangers en beschikken de toestellen ook over minder werkgeheugen.

De Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt naast de gebruikelijke hardware-upgrades nog twee andere nieuwe functies: de telefoon kan nu omgaan met de Samsung S-Pen en kan met een wifi 6E-signaal overweg.

Galaxy S21 en Galaxy S21+

De Galaxy S21 en Galaxy S21+ zijn, op hun formaat na, eigenlijk vrijwel identiek. Ze hebben een opvallend nieuw ontwerp met een camera-eiland dat helemaal in de hoek van het toestel is geschoven. Het wordt interessant om te zien hoe hoesjesfabrikanten daarmee omgaan, aangezien het hierdoor lastiger lijkt om die hoek goed tegen een val te beschermen.

Beide telefoons zijn voorzien van een nieuwe Exynos-SoC van Samsung. Samsung heeft de SoC niet specifiek benoemd, maar vertelt wel dat het gaat om een octacoreprocessor, gebakken op 5nm. Van deze acht cores kan er één op maximaal 2,8GHz draaien, drie halen 2,4GHz en de laatste vier opereren op 1,8GHz. Verder komen de twee toestellen met 8GB aan werkgeheugen. Opvallend, aangezien hun voorgangers 12GB hadden.

Het is niet langer mogelijk om de opslagcapaciteit van de telefoons uit te breiden met een sd-kaartje. In plaats daarvan biedt Samsung meer opties om een toestel met verschillende capaciteiten te kiezen: naast de 128GB-versie kan er nu ook voor 256GB gekozen worden.

De toestellen zijn vrijwel even groot gebleven als hun voorgangers en het schermformaat is ook identiek gebleven: 6,2 inch voor de S21 en 6,7 inch voor de S21+. Het gaat hierbij om amoledschermen met een resolutie van 2400×1080 pixels. De schermen hebben een maximale verversingssnelheid van 120Hz en bieden ondersteuning voor HDR10+.

Net als vorig jaar heeft Samsung drie camera’s aan zijn vlaggenschiptelefoons toegevoegd: een primaire camera, een groothoekcamera en een een camera met telelens. De eerste van deze camera’s heeft een 12-megapixelsensor, een beeldhoek van 79 graden en een diafragma van f/1.8. De beeldhoek van de groothoekcamera is 120 graden breed en heeft een diafragma van f/2.2. Ook deze camera heeft een 12-megapixelsensor. Bij de zoomcamera is een 64-megapixelsensor ingebouwd, waarmee in combinatie met de 3x optische zoom tot maximaal 30x ingezoomd kan worden. Samsung noemt deze techniek ‘Space Zoom’.

Beide toestellen bieden uiteraard ondersteuning voor 5G, bluetooth dual audio, en snelladen. De S21 heeft een accucapaciteit van 4000mAh en de accu van de S21+ heeft een capaciteit van 4800mAh.

S21 Ultra

Voor wie wat meer luxe zoekt dan de ‘gewone’ S21 en S21+ bieden, biedt Samsung de S21 Ultra aan. Deze telefoon is nog een tikje groter, heeft betere specificaties en extra features. Het toestel is net als de S21 en S21+ herkenbaar aan het camera-eiland, dat helemaal naar de hoek van het toestel verschoven is.

Samsung rust de Galaxy S21 Ultra uit met dezelfde Exynos-SoC als in de S21 en S21+ zit, maar laat hem op hogere kloksnelheden draaien: respectievelijk 2,9 GHz, 2,8 GHz en 2,2 GHz. Qua opslag is er keuze uit 128, 258 en 512 GB. De eerste twee daarvan komen met 12GB ram en de laatste met 16GB. De smartphone biedt naast ondersteuning voor 5G en bluetooth dual audio ook wifi 6E-ondersteuning aan.

Het toestel en daarmee ook het scherm is een klein tikkeltje kleiner dan zijn voorganger, met 6,8 inch in plaats van 6,9. De resolutie is met 3200×1440 pixels echter hetzelfde gebleven. Ook dit scherm kan een maximale verversingssnelheid van 120Hz aan en ondersteunt HDR10+.

In tegenstelling tot de S21 en S21+ heeft de S21 Ultra niet drie, maar vier camera’s. De primaire camera heeft een 108-megapixelsensor en een lens met een diafragma van f/1.8. De breedhoekcamera is dezelfde als in de andere S21-versies, met een 12-megapixelsensor. Tot slot heeft de S21 Ultra twee zoomcamera’s. Beide hebben een resolutie van 10 megapixels, maar de ene een lens met 3x optische zoom en de andere met 10x. De S21 Ultra heeft ook een Space Zoom-functie, die in dit geval tot 100x zoom gaat.

Een andere functie waarmee de S21 zich onderscheidt van de S21 en S21+ is de ondersteuning voor de Samsung S-Pen. Deze wordt niet standaard bij de telefoon geleverd, maar moet los worden aangeschaft. Wat overigens ook niet standaard wordt meegeleverd, ook niet bij de S21 en S21+, is een oplader. Samsung levert alleen een kabel mee met aan allebei de kanten usb-c. Heb je dus niet nog een usb-c-lader liggen, dan zul je die er nog bij moeten kopen. Koop dan meteen een snellader, want anders gaat het opladen van de 5000mAh-accu lang duren.

Verkrijgbaarheid

De Samsung S21, S21+ en S21 Ultra zijn vanaf 29 januari verkrijgbaar in de kleuren roze, zilver, violet en zwart. De adviesprijzen zijn als volgt:

S21: 849 euro voor 128GB, 899 euro voor 256GB;

S21+: 1049 euro voor 128GB, 1099 euro voor 256GB;

S21 Ultra: 1249 euro voor 128/12GB, 1299 euro voor 256/12GB, 1429 euro voor 512/16GB.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Formaat 71,2 x 151,7 x 7,9mm

171 gram 75,6 x 161,5 x 7,8mm

202 gram 75,6 x 165,1 x 8,9mm

229 gram Scherm 6,2 inch

Infinity-O amoled

2400×1080 pixels

421ppi

HDR10+

Max. 120Hz 6,7 inch

Infinity-O amoled

2400×1080 pixels

394ppi

HDR10+

Max. 120Hz 6,8 inch

QHD+ amoled

3200×1440 pixels

515ppi

HDR10+

Max. 120Hz Processor Octacore, 1 x 2,8GHZ + 3 x 2,4GHz + 4 x 1,8GHz Octacore, 1 x 2,8GHZ + 3 x 2,4GHz + 4 x 1,8GHz Octacore, 1 x 2,9GHZ + 3 x 2,8GHz + 4 x 2,2GHz Opslag + geheugen 128GB/256GB + 8GB 128GB/256GB + 8GB 128GB/256 GB + 12GB of

512GB + 16GB Accu 4000mAh 4800mAh 5000mAh Primaire camera 12 megapixel

79 graden

f/1.8 12 megapixel

79 graden

f/1.8 108 megapixel

83 graden

f/1.8 Breedhoekcamera 12 megapixel

120 graden

f/2.2 12 megapixel

120 graden

f/2.2 12 megapixel

120 graden

f/2.2 Zoomcamera 64 megapixel

3x optische zoom

30x ‘Space Zoom’ 64 megapixel

3x optische zoom

30x ‘Space Zoom’ 10 megapixel

3x optische zoom Tweede zoomcamera N.v.t. N.v.t. 10 megapixel

10x optische zoom

100x ‘Space Zoom’ Connectiviteit 5G

wifi 6

Bluetooth dual audio

USB PD 3.0

Quick Charge 2.0 5G

wifi 6

Bluetooth dual audio

USB PD 3.0

Quick Charge 2.0 5G

wifi 6E

Bluetooth dual audio

USB PD 3.0

Quick Charge 2.0

