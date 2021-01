Dynabook komt met Satellite Pro-laptops voor mkb’ers

Dynabook heeft een nieuwe lijn laptops ontwikkeld genaamd Satellite Pro. Deze toestellen worden gedistribueerd door SYNNEX en zijn vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De Satellite Pro-naam kan bekend in de oren klinken, want in eerste instantie waren deze gelanceerd onder het merk Toshiba. Nu gaat Dynabooks America deze onder de vlag van Dynabooks uitgeven, naast de bestaande Tecra- en Protege-toestellen. Zo hoopt de organisatie in samenwerking met SYNNEX vooral mkb’ers aan te spreken, schrijft ZDNet.

Satellite Pro

Er zijn drie laptops aangekondigd: de Satellite Pro C40 van 14 inch, de Satellite Pro C50 van 15,6 inch en Satellite Pro L50 van ook 15,6 inch. De laptops draaien op Windows 10, gecombineerd met 10th Gen Intel Core-processoren. De prijzen starten vanaf 500 dollar, met als duurste exemplaar de Satellite Pro L50 van 900 dollar. Hieronder kun je de verschillen tussen de systemen zien:

SATELLITE PRO C40

10th Gen Intel Core processor;

DDR4 geheugen en solid-state drive;

18.99 mm dik;

3.42 pond;

14-inch non-glare FHD display;

HDMI port, USB-C port;

801.11ac Wi-Fi;

MicroSD-kaartlezer;

Twee USB Type-A ports.

SATELLITE PRO C50

10th Gen Intel Core processor;

DDR4 geheugen en solid-state drive;

19.7 mm dik;

3.88 pond;

Full size toetsenbord;

15.6-inch non-glare FHD display;

HDMI port, USB-C 3.2 port;

801.11ac Wi-Fi;

MicroSD-kaartlezer;

Twee USB Type-A ports;

Uitbreiding via Dynabook USB-C Dock.

SATELLITE PRO L50

10th Gen Intel Core processor 14nm;

Nvidia GeForce MX250 GPU;

DDR4 geheugen en solid-state drive;

19.7 mm dik;

3.75 pond;

Full size toetsenbord;

15.6-inch non-glare full-HD display;

HD webcam met privacy shutter;

HDMI port, USB-C 3.2 port;

Gigabit LAN;

801.11ac Wi-Fi;

MicroSD-kaartlezer;

Drie USB Type-A ports;

Uitbreiding via Dynabook USB-C Dock.



Of en wanneer deze apparaten ook naar Nederland komen, dat is vooralsnog onbekend.