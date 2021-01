‘Apple werkt aan nieuwe MacBook Air met MagSafe’

Apple lijkt bezig te zijn met de ontwikkeling van een lichtere en dunnere versie van de MacBook Air. Het bedrijf zou opmerkingen van zijn gebruikers meenemen in het ontwerpproces.

Bloomberg schrijft dat de nieuwe laptop wordt uitgerust met een MagSafe-aansluiting en een nieuwe generatie van de Apple Silicon-processors. Verder zou de omvang van het apparaat kleiner worden. Door dunnere randen om het scherm te gebruiken, zou het scherm daarbij wel even groot kunnen blijven. De huidige MacBook Air heeft een schermdiagonaal van 13 inch. De laptop wordt verder uitgerust met twee USB4-poorten.

Terug van weggeweest

De terugkeer naar MagSafe is opvallend. Apple heeft jarenlang een magnetische connector gebruikt voor de stroomkabel, die gemakkelijk los kon laten als iemand bijvoorbeeld over de kabel struikelde. Hiermee werd schade aan de laptop en de stroomkabel voorkomen. Enkele jaren geleden stapte het bedrijf echter van MagSafe af zodat het USB-C kon integreren in zijn laptops. Hiermee kon het bedrijf de stroomvoorziening en het aansluiten van externe apparaten combineren in dezelfde poort, maar was MagSafe niet meer mogelijk.

In welke vorm MagSafe in de nieuwe laptops zou zitten, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het bedrijf een vergelijkbaar idee in gedachten als de MagSafe-techniek die in de iPhone 12 verwerkt is. Dit bestaat uit een normale geleider voor draadloos opladen, vergezeld van een extra ringmagneet die ervoor zorgt dat de iPhone en lader perfect op elkaar uitgelijnd zijn.

Nieuwe MacBook Pro

Apple werkt volgens Bloomberg ook aan nieuwe versies van de MacBook Pro. De laptop komt in varianten met 14- en 16-inchschermen en zou het sd-kaartslot terugbrengen. Verder zou de touchbar verdwijnen en ook bij deze laptop een MagSafe-aansluiting beschikbaar zijn. Er lijkt ook een nieuwe iMac in de maak te zijn.

Apple Silicon M1

Eind 2020 kondigde Apple zijn eerste computers met de nieuwe Apple Silicon M1-processor aan. In tegenstelling tot de Intel-processors die het bedrijf de afgelopen 15 jaar gebruikt heeft, zijn de laptops niet op x86, maar op Arm gebaseerd. De nieuwe processors presteren iets beter dan vergelijkbare Intel-processors, maar zijn vooral een stuk zuiniger. Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de Arm-processors, moeten alle Mac-programma’s worden aangepast. Software die nog niet is aangepast, werkt echter met een klein prestatieverlies ook prima via de Rosetta-emulatiesoftware.