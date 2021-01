‘Facebook wil Apple aanklagen voor oneerlijke App Store’

Facebook zou bezig zijn met het opzetten van een een aanklacht tegen Apple voor het aanhouden van oneerlijke handelspraktijken in de App Store. Ook zou het bedrijf iOS te veel afsluiten.

The Information schrijft dat Facebook om meerdere redenen Apple wil vervolgen. Zo klaagt Facebook dat de apps van Apple niet dezelfde regels hoeven te volgen als andere bedrijven die hun apps in de App Store willen aanbieden. Ook vindt Facebook het oneerlijk dat Apple het niet toestaat dat andere berichtenapps als standaard worden ingesteld in iOS.

Mogelijk neemt Facebook ook het verplichte gebruik van de App Store voor betalingen in apps mee in de aanklacht. Apple staat het ontwikkelaars niet toe om mogelijkheden aan te bieden in hun apps om ergens voor te betalen of een abonnement af te sluiten, tenzij deze betaling via de App Store gaat. Dan kan Apple er namelijk een deel van claimen.

Kwart van de smartphonemarkt

Wereldwijd heeft Apple ongeveer een kwart van de volledige smartphonemarkt in handen. In Europa is dat bijna een derde en in Noord-Amerika zelfs meer dan de helft. Doordat apps voor die smartphones enkel via de App Store geïnstalleerd kunnen worden, heeft Apple een enorme macht over die markt.

Apple biedt zelf meerdere applicaties die direct concurreren met het aanbod van derde partijen, zoals iMessage tegenover Facebook Messenger en andere chatapps, Apple Music tegenover Spotify en Apple Arcade tegenover andere aanbieders van games. Hierbij hoeft Apple geen aandeel af te staan voor het gebruik van de App Store. Of als het bedrijf dit wel doet, komt het met een omweg weer in hetzelfde potje terecht.

Aanklacht van Epic Games

Dit leidt tot grote ergernis bij andere bedrijven die hun diensten willen aanbieden op iPhones. Daarom spande Epic Games afgelopen zomer een aanklacht aan tegen Apple wegens machtsmisbruik. Epic vindt de 30 procent die ontwikkelaars moeten afstaan voor betalingen via de App Store overtrokken, vooral omdat er geen enkel alternatief is.

Als reactie op de ophef besloot Apple later deze bijdragen te verlagen tot 15 procent, mits de ontwikkelaar maximaal 1 miljoen dollar aan omzet behaalt. Hiermee zijn grote bedrijven als Epic, Spotify en Facebook echter niet geholpen.

Tip: Apple de fout in en bewijst machtsmisbruik App Store