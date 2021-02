Microsoft Excel-webversie is dankzij update beter te gebruiken

Microsoft Excel Web is voorzien van een update, waardoor het spreadsheetprogramma beter in gebruik is. Vooral het scrollen is erop vooruitgegaan. Zo zie je bijvoorbeeld dat het werkblad sneller laadt, maar ook selecteren, scrollen en navigeren gaat net een tikje soepeler.

Microsoft Excel is nog steeds het meest gebruikte spreadsheetprogramma ter wereld, mede gevoed door het feit dat ze vooral vaak zakelijk worden gebruikt en bedrijven vaak met Microsoft samenwerken. Nu heeft Excel ook nog een aparte app, maar mede door de populariteit van werken in de cloud is er ook een populaire web-versie van Excel beschikbaar.

Excel

Die is nu dus beter geworden, want Microsoft heeft het geüpdatet. Dat moet vooral een verademing zijn voor MacOS-gebruikers, die al langere tijd klagen dat scrollen niet goed werkt. Dat is vervelend, want juist Excel kan veel data verwerken, waardoor je soms honderden regels moet doorscrollen. En juist spreadsheets die heel erg vol staan met data, hebben vaak meer tijd nodig om te laden. Dat moet nu aanzienlijk zijn afgenomen, waardoor je veel sneller kunt werken.

Het selecteren van cellen werkt sneller evenals navigeren, of je nu find, search of Go-To gebruikt. Dat geldt niet alleen voor Microsoft Excel. Ook Google Sheets heeft een soortgelijke update gekregen. Zo kun je nu snel een cel vinden door een naamvak te gebruiken om te zoeken naar bepaalde coördinaten, schrijft ZDNet. Zo kom je veel sneller op de juiste plek binnen het Google spreadsheet.

Microsoft

Laatst bracht Microsoft ook vernieuwing naar Excel door je je eigen datatypes aan de software te laten toevoegen. Je kunt de cel aanklikken voor een pop-up met daarin alle details. Een voorbeeld is van een business analyst die de koophistorie van een klant in Excel wil importeren, inclusief productreviews. Je hoeft niet langer individuele datapunten in aparte cellen te plaatsen, alles kan dus in één cel worden weergegeven via die pop-up. Kortom, Microsoft Excel wordt steeds beter te gebruiken en daar hebben miljoenen mensen dagelijks profijt van.