Je kunt meerdere Android-apps draaien binnen Microsoft Your Phone

Microsoft heeft in november aangekondigd dat je meerdere Android-apps kunt draaien binnen de Your Phone-app van Microsoft. Deze is nu alleen nog beschikbaar voor Insiders die een Samsung-smartphone hebben.

Het werkt niet op alle Samsung-smartphones, maar alleen op de toestellen die je kunt vinden in de onderstaande lijst. De toestellen moeten minimaal op Android 10 draaien:

Samsung Galaxy Note20 5 G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung S20 Ultra 5G

Your Phone

Die multi-app-mogelijkheid werkt alleen op de Windows 10 mei 2020 update en nieuwer. Het is uiteraard altijd aan te raden om simpelweg de nieuwste versie van Windows te draaien, dus even voor updates checken voordat je aan de slag gaat is gewenst. Je kunt checken welke versie je hebt door te gaan naar: Settings > Updates & Security > Check for update. Wil je Windows in combinatie met je telefoontoestel gebruiken, dan moet je zorgen dat je pc en je smartphone beide op hetzelfde wifi-netwerk zijn ingelogd.

De Your Phone-app is bedoeld om een Android-telefoon verbinding te laten maken met je pc. Hierdoor kun je meldingen zien, het beeld spiegelen van Windows en berichtjes versturen. In eerste instantie ging het dus vooral om Windows naar Android, maar mede door deze nieuwe optie om Android-applicaties juist op je Windows-systeem te draaien, is dat veranderd.

Meerdere Android-apps

Het gaat overigens niet om alle applicaties, dus je kunt je in de Your Phone-app bekijken om welke dat precies gaat. De apps kun je direct lanceren in een los venster en kunnen samenwerken met Windows-toepassingen. In eerste instantie ging dat dus alleen om één app tegelijk, maar nu zijn het er meerdere. Op dit moment dus alleen beschikbaar voor Windows Insiders en alleen die specifieke telefoons uit de bovenstaande lijst.