Apple brengt Chrome-extensie voor wachtwoordbeheer uit

Apple heeft een extensie voor Chrome uitgebracht waarmee gebruikers die hun wachtwoorden in iCloud opslaan ze in Chrome kunnen gebruiken. Ook Windows-gebruikers hebben hier baat bij.

De eerste hints dat Apple werkte aan een dergelijke extensie kwamen een paar dagen geleden uit, toen Apple de nieuwste versie van iCloud voor Windows 10 uitbracht. Daar zat plotseling een wachtwoordfunctie bij, maar wanneer gebruikers er iets mee probeerden te doen, kregen ze een foutmelding dat de benodigde Chrome-extensie ontbrak. De downloadknop onder de melding leidde naar een lege webpagina. Dit is inmiddels opgelost nu de extensie daadwerkelijk is uitgebracht.

Synchronisatie tussen meerdere apparaten

Gebruikers die de extensie hebben geïnstalleerd, hebben toegang tot de wachtwoorden die ze bijvoorbeeld in de Safari-browser op hun iPhone hebben opgeslagen. Andersom zijn wachtwoorden die in Chrome worden opgeslagen, dan ook beschikbaar op andere apparaten die op iCloud zijn ingelogd.

Het is niet de eerste browserextensie die Apple voor Google Chrome heeft gemaakt. Het bedrijf heeft eerder de iCloud Bookmarks-extensie uitgebracht, waarmee gebruikers opgeslagen bladwijzers tussen verschillende apparaten kunnen synchroniseren.

Omdat Microsoft Edge tegenwoordig op Chromium gebaseerd is, heeft de browser ook ondersteuning voor Chrome-extensies. Hierdoor is het ook mogelijk om de iCloud Passwords-extensie op Edge te installeren. De iCloud Passwords-extensie is te downloaden in de Chrome Web Store.

