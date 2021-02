Microsoft: “Nog zes maanden en het is klaar met Skype for Business”

Terwijl Microsoft volledig inzet op Teams, zijn er nog steeds veel mensen die dagelijks Skype for Business gebruiken om te videobellen. Die moeten daar binnenkort mee stoppen, want Microsoft zegt over een half jaar de stekker uit Skype te trekken.

Skype For Business Online-gebruikers worden door Microsoft gewaarschuwd dat ze naar Teams moeten overstappen, want Skype for Business stopt op 31 juli 2021. Die deadline is overigens geen nieuws, want die is eind juli 2019 al aangekondigd.

Skype for Business

Microsoft zou die deadline echter best nog eens kunnen aanpassen. Het geeft nu al aan dat het merkt dat nog niet iedereen helemaal zover is om de verhuizing te maken. Het denkt dat dat mogelijk wordt getriggerd door de pandemie. Zelf zegt het echter dat het de deadline niet gaat aanpassen, dus bedrijven doen er verstandig aan de migratie te laten plaatsvinden voor 31 juli 2021.

Microsoft schrijft: “Ongeacht waar u zich bevindt binnen het traject van Skype for Business naar Teams, dit is een belangrijk ijkpunt om ervoor te zorgen dat uw organisatie op schema ligt om te upgraden naar Teams. Doe dit voordat Skype For Business Online met pensioen gaat en de toegang tot de service eindigt.”

“Sommige organisaties zijn misschien niet ver in het upgradeplanningsproces van Teams. Het is begrijpelijk. We zien dat gebeurtenissen van het afgelopen jaar voor velen van invloed kunnen zijn op strategieën, prioriteiten en middelen. Maak je geen zorgen, je hebt nog steeds tijd.”

Einddatum aangekondigd

Teams biedt veel meer dan Skype for Business. Toen Microsoft de einddatum aankondigde, was het nog helemaal niet duidelijk dat er een pandemie aan zat te komen. Inmiddels heeft het bedrijf Teams steeds verder uitgebreid, waardoor het een videoconferentietool is geworden voor iedereen. Je kunt alle deelnemers bijvoorbeeld in een academische opstelling zien, maar er zijn nog veel meer vernieuwingen waardoor Teams een meer volledige samenwerktool is in plaats van alleen een videoconferentieplatform.

Bedrijven hoeven niet per se zelf de overstap te maken, want Microsoft kan dit ook voor ze doen. “Klanten die meedoen aan geautomatiseerde upgrades, ontvangen meldingen in zowel het Teams-beheercentrum als in het Microsoft 365 Message Center. Ten minste drie maanden voor hun upgradedatum krijgen ze iets te horen, zodat ze technisch en voor de gebruiker gereed zijn.”

Microsoft Teams wordt enorm veel gebruikt: dagelijks schijnen er meer dan 115 miljoen actieve gebruikers te zijn (oktober 2020) versus 75 miljoen in april 2020.