‘ChromeOS nu populairder dan macOS’

MacOS is niet meer het op één na populairste besturingssysteem ter wereld. Na Windows heeft nu ChromeOS de tweede plaats op de ranglijst overgenomen.

Dit stelt techwebsite GeekWire op basis van cijfers van marktonderzoeker IDC. De traditionele ranglijst van meest gebruikte of geliefde besturingssystemen voor pc’s en laptops heeft in 2020 voor het eerst een serieuze verandering doorgemaakt. Niet macOS van Apple is de runner up na Windows, maar ChromeOS.

Nieuwe marktaandelen

Volgens het onderzoek heeft Windows op de markt voor pc-besturingssystemen met 80,5 procent het markleiderschap flink in handen. ChromeOS volgt met 10,8 procent, komende van 6,4 procent in 2019, op de tweede plaats. MacOS doet een stap terug, maar heeft natuurlijk met 7,5 procent nog altijd een redelijk marktaandeel. In 2019 was Apple’s marktaandeel nog 6,7 procent. Dat de cijfers duidelijk in het voordeel van Google zijn, moet niet worden uitgevlakt dat ondanks het verlies van de tweede plaats het marktaandeel van macOs toch is gestegen in 2020.

Vertekend beeld

Volgens het onderzoek moeten de nieuwe marktaandelen daarom toch met een korrel zout worden genomen. Zij stellen dat het hier gaat om de cijfers uit 2020, wat eigenlijk een uitzonderlijk jaar was vanwege de pandemie en de groei van thuiswerken en online onderwijs.

De onderzoekers geven aan dat in 2020 de vraag naar goedkope laptops flink toenam, vooral in het onderwijs. Dit verklaart de enorme behoefte aan Chromebooks en dus de stijging van het besturingssysteem ChromeOS. Deze behoefte aan de onderkant van de markt ging, volgens GeekWire, vooral ten koste van Windows.

Daarnaast was er door de pandemie ook een enorme vraag naar gaming laptops. Dit segment koos vooral voor MacBooks. Vandaar ook de stijging van macOS, niet zoveel als ChromeOS, maar toch ook een stijging. Ook dit ging weer ten koste van Microsoft Windows.

Onduidelijke toekomst

De onderzoekers besluiten dat het nog steeds erg onduidelijk is of de huidige trends voor besturingssystemen zich ook dit jaar zullen blijven voortzetten. Dit is allemaal afhankelijk van diverse factoren en hoe de markt zich bij de voortdurende pandemie of in de tijd daarna zich ontwikkelt. Maar voor ChromeOS is in ieder geval een gouden toekomst in het onderwijs weggelegd.