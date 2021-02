Microsoft heeft aangekondigd in Word teksten te gaan voorspellen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Het is een functie die eerst wordt geïntroduceerd in tekstverwerkingsprogramma Word. Waarschijnlijk werkt het ongeveer zoals Google dat ook doet. Je kunt dus zelf kiezen om een voorspelling goed te keuren.



Het is niet voor iedereen een nieuwe functie, want de helft van de Windows Beta Channels maakt er al sinds vorig jaar gebruik van. Het schijnt echter volgens de Roadmap volgende maand naar alle Word-gebruikers te komen. Het is vooral handig voor mensen die vaak dezelfde teksten schrijven.

Tekstvoorspellingen in Word

“Tekstvoorspellingen helpen gebruikers efficiënter te schrijven door tekst snel en nauwkeurig te voorspellen. De functie vermindert spelling- en grammaticafouten en leert in de loop van de tijd om de beste aanbevelingen te doen op basis van je schrijfstijl”, aldus Microsoft. Het accepteren van een voorstel van Word kan je doen door op de tab-knop te drukken. Zit Word ernaast, dan druk je op de Escape-toets. Je kunt de mogelijkheid ook in zijn geheel uitzetten, mocht je niet op de functionaliteit zitten te wachten.

Maak je je ongerust over je privacy, dan zegt Microsoft dat de data niet je endpoint verlaten. “Tekstvoorspellingen gebruiken een machine learning-model om suggesties te doen op basis van de tekst die je in het huidige document of e-mail hebt getypt. De inhoud wordt niet opgeslagen of gezien door mensen, tenzij deze wordt gegeven als onderdeel van het feedbackmechanisme.”

Microsoft

Het is nog niet volledig zeker dat de optie komt: “We geven functies doorgaans gedurende een bepaalde tijd vrij om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Dit geldt ook voor Insiders. We benadrukken functies die je mogelijk niet hebt, omdat ze langzaam worden vrijgegeven aan grotere aantallen Insiders. Soms verwijderen we elementen om ze verder te verbeteren op basis van jouw feedback. Hoewel dit zeldzaam is, behouden we ons ook de mogelijkheid voor om een ​​functie volledig uit het product te halen, zelfs als je, als Insider, de kans hebt gehad om ze uit te proberen.”