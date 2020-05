Webversie Outlook krijgt tekstvoorspellingsfunctie

Microsoft werkt aan een nieuwe tekstvoorspellingsfunctie voor de webversie van Outlook. De nieuwe functie is vergelijkbaar met de Smart Compose-functionaliteit van Gmail.

De webversie van Outlook geeft de gebruikers nu tekstsuggesties terwijl de gebruiker de e-mail opstelt. Uit een document van Microsoft blijkt dat online Outlook-gebruikers suggesties kunnen accepteren met de tab-knop of de rechterpijltoets op het toetsenbord. Ze kunnen de suggesties ook gewoon negeren door simpelweg verder te typen.

Microsoft is van plan om de functie later deze maand in te voeren, en het is gemarkeerd als “in ontwikkeling” op de Microsoft 365 feature roadmap van het bedrijf. Microsoft werkt ook aan een “send later” functie voor de webversie van Outlook, waarmee gebruikers kunnen plannen wanneer ze een e-mailbericht versturen. Perfect voor geplande berichten zoals dagelijkse nieuwsbrieven. Deze functie moet volgens Microsoft eind juni geïmplementeerd worden terwijl de tekstvoorspellingen in mei al beschikbaar zullen zijn.

‘Reply all’-functie

Op 11 mei introduceerde Microsoft een functie om het per ongeluk versturen van een bericht naar duizenden collega’s tegen te houden. Detecteert het systeem tien ‘allen beantwoorden’-verzendingen aan meer dan vijfduizend adressen binnen één uur, dan wordt de mail automatisch gemarkeerd als ‘tijdelijk geblokkeerd.’ Vervolgens is het vier uur lang niet mogelijk om op dit bericht te reageren.

Beheerders kunnen op het moment nog niet de functie handmatig aanpassen aan hun specifieke situatie, hoewel dit in de toekomst wel mogelijk wordt. Dan zouden beheerders zelf de grens aan kunnen geven, net als het verkorten of verlengen van de blokkering.