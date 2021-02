Nieuwe ThinkPad X13 is uitgerust met 16:10-scherm

Lenovo heeft een serie nieuwe ThinkPads aangekondigd. Het gaat om updates aan de X- T- en L-series. Voor het grootste deel gaat het om incrementele updates, maar de X13 en X13 Yoga krijgen schermen met een 16:10-aspectratio.

In een persbericht spreekt Lenovo van een serie nieuwe laptops die zijn uitgerust met Intel-processors van de 11e generatie of AMD-processors uit de 5000-serie. Afhankelijk van het model zijn er ook AMD- of Nvidia-gpu’s beschikbaar. Extra opties zijn vingerafdruksensors in de aanknop en ondersteuning voor Windows Hello.

ThinkPad X13

De Lenovo ThinkPad X13 is uitgerust met een 16:10-scherm met een resolutie van 2560×1600 pixels en een diagonaal van 13,3 inch. De laptops komt in twee varianten: een gewone en een Yoga-versie. Die laatste kan dubbelgeklapt worden om als tablet te dienen. Verder kan de laptop worden uitgerust met een nieuwe Intel- of AMD-processor en een geïntegreerde gpu. Andere features zijn ondersteuning voor wifi 6, of zelfs wifi 6E op de Intel-variant, en optionele ondersteuning voor 4G of 5G.

ThinkPad T Series

Ook de populaire ThinkPad T Series wordt voorzien van de nieuwste Intel- of AMD-processors. Deze laptops komen in varianten van 14 inch en 15 inch, al is die laatste alleen met Intel verkrijgbaar. De laptops kunnen maximaal worden uitgerust met 4K-schermen met ondersteuning voor Dolby Vision en een maximale helderheid van respectievelijk 500 en 600 nits in de 14″- en 15″-versies. Optioneel kunnen de laptops worden uitgerust met een Nvidia GeForce MX450-videokaart. Draadloze connectiviteit komt overeen met de X13.

ThinkPad L14 en L15

De instap-ThinkPads uit de L-serie krijgen ook een incrementele update. Deze laptops hebben een maximale schermresolutie van 1920×1080 pixels en beschikken verder grotendeels over dezelfde maximale specificaties als de T-serie. Luxe features als ondersteuning voor wifi 6E en 5G ontbreken echter.

ThinkPad P Series

De krachtige laptops in de ThinkPad P-serie hebben ook een update gekregen. De laptops kunnen worden uitgerust met een Nvidia T500-gpu, de professionele tegenhanger van de GeForce MX450 met 4GB vram. Verder kunnen de laptops worden uitgerust met dezelfde 4K-schermen als ook voor de T-serie beschikbaar is, met X-Rite-kleurcalibratie. Verdere specificaties komen overheen met andere modellen, al lijken 4G- of 5G-connectiviteit hier geen optie te zijn.

Beschikbaarheid

Lenovo belooft dat de nieuwe laptops tussen maart en juni 2021 uitkomen in de Verenigde Staten. Wanneer de laptops naar Europa komen, is niet bekend. Het bedrijf noemt adviesprijzen alleen in dollars, al zullen de europrijzen vermoedelijk niet sterk afwijken. De i in onderstaande typenummers geven aan dat het specifiek om Intel-modellen gaat.

Model Beschikbaar vanaf Vanafprijs ThinkPad T14s i Maart 2021 $1.499 ThinkPad T14s Mei 2021 $1.279 ThinkPad T14 i Maart 2021 $1.379 ThinkPad T14 Mei 2021 $1.159 ThinkPad T15 Maart 2021 $1.379 ThinkPad X13 Yoga April 2021 $1.379 ThinkPad X13 i Maart 2021 $1.299 ThinkPad X13 Mei 2021 $1.139 ThinkPad L14 Mei 2021 $689 ThinkPad L15 Mei 2021 $689 ThinkPad P14s i Maart 2021 $1.389 ThinkPad P14s Mei 2021 $1.169 ThinkPad P15s Maart 2021 $1.389 ThinkVision P40w Juni 2021 $1.699

