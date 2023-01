Motorola heeft tijdens CES de Lenovo ThinkPhone by Motorola onthuld, of kortweg ThinkPhone. De naam brengt het device dichterbij moederbedrijf Lenovo, dat pc’s uitbrengt onder de namen ThinkPad en ThinkBook en servers onder de naam ThinkSystem. De smartphone moet goed aansluiten op zakelijke omgevingen door de voordelen van diepe integraties met ThinkPad-apparaten.

Om de smartphone en pc dichterbij elkaar te brengen, maakt Lenovo gebruik van wat het Think 2 Think connectiviteit noemt. Deze connectiviteit realiseert integraties die nuttig kunnen zijn tijdens dagelijkse werkzaamheden. Een goed voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om de camera’s van de ThinkPhone tijdens videocalls te gebruiken als webcam. De smartphone beschikt hiervoor over een 50MP Ultra Pixel-camera, die kwalitatief goede opnames moet maken ongeacht de lichtomstandigheden. Dat klinkt in theorie interessant, want huidige webcams hebben soms moeite met filmen onder bepaalde lichtomstandigheden. De Ultra Pixel Camera moet verder interessant zijn door kleine details vast te leggen met 32x focusing pixels. Lenovo noemt als mogelijkheden accurate foto’s van projecten, aantekeningen en gedetailleerde schetsen.

Een andere interessante functie van Think 2 Think is Unified Notifications. Hierdoor verschijnen telefoonnotificaties direct in het Windows Action Center. Door op de notificatie te klikken wordt automatisch de telefoonapplicatie geopend op het scherm van de pc. Werknemers hoeven zo minder de telefoon in de gaten te houden, aangezien ze van een belangrijk telefoontje gewoon een notificatie op de pc krijgen. Een dergelijke samenwerking is overigens mogelijk doordat de ThinkPhone over Instant Connect beschikt, waarmee de telefoon en pc herkennen wanneer ze in de buurt van elkaar zijn. De connectie verloopt vervolgens via wifi.

Door Instant Connect en Think 2 Think zijn verder de volgende functies ontstaan:

Unified Clipboard: brengt gekopieerde tekst, recente foto’s, gescande documenten en video’s over en weer tussen de apparaten door ze te plakken in een app op het bestemmende apparaat.

File Drop: maakt drag-and-drop van bestanden tussen ThinkPhone en pc mogelijk.

App Streaming: laat gebruikers Android-applicaties direct op de pc openen.

Instant Hotspot: maakt het mogelijk om met het internet te verbinden, direct op de pc om het 5G-netwerk van de ThinkPhone te gebruiken. Overigens ondersteunt de telefoon ook Wi-Fi 6E.

Extra productiviteit door samenwerking met Microsoft

Voor een verdere productiviteitsboost werkt Motorola samen met Microsoft. De ThinkPhone beschikt dan ook standaard over Microsoft 365, Outlook en Teams. Daarnaast kijken de partijen naar additionele productiviteitsfeatures. Zo werken ze aan push-to-talk mogelijkheden via een rode knop aan de zijkant van de ThinkPhone. Hiermee kunnen gebruikers direct communiceren op de Walkie Talkie-app via Microsoft Teams.

Ook kijken Lenovo en Microsoft naar productiviteit op iedere locatie door Windows-desktops direct te streamen op ThinkPhones. Werknemers zouden ThinkPhones kunnen gebruiken om veiliger bij persoonlijke Windows-apps, content en instellingen te komen. Wanneer deze in samenwerking met Microsoft ontwikkelde features uitkomen, is onbekend.

Security staat hoog op de agenda

Om de toestellen nog wat aantrekkelijker te maken voor organisaties, heeft Motorola aandacht besteed aan security. Dit kan voor bedrijven een selectiecriterium zijn, aangezien er vaak gevoelige bedrijfsinformatie en documenten op smartphones staan. De ThinkPhone beschikt zodoende over securityplatform ThinkShield, met daarin security policies, -features, gespecialiseerde hardware, software en processen om de veiligheid te garanderen.

Daarnaast biedt Lenovo voor de deployment en het beheer van de ThinkPhones device management-oplossingen als Moto OEMConfig en Moto Device Manager. Deze oplossingen zijn te combineren met Moto Secure, een app voor security en privacy. Door de combinatie kunnen IT-beheerders op afstand Moto Secure-features configureren op de smartphone, zoals vergrendelscherm-instellingen en netwerkseintjes.

De ThinkPhone komt met Moto KeySafe, een afzonderlijke processor die draait op Android en een extra beveiligingslaag toevoegt voor het beschermen van gevoelige data. KeySafe isoleert PIN’s, wachtwoorden en cryptografische sleutel door ze in een sterk beveiligde omgeving te plaatsen.

Specificaties en beschikbaarheid

Als we nog wat verder kijken waarover de ThinkPhone beschikt, dan valt op dat de smartphone een Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform-processor bevat. In combinatie met 8GB/12GB LP5 RAM moet de ThinkPhone op die manier in staat zijn goede prestaties te leveren. De telefoon draait op Android 13 en beschikt over 128GB, 256GB of 512GB ingebouwde opslag.

Het toestel heeft een 6,6-inch pOLED-scherm met een FHD+-resolutie (2400 x 1080). Er is een 5000 mAh batterij aanwezig. Een gemiddelde gebruiker zou volgens Motorola 36 uur doen op een volle accu. Laden verloopt via een 68W-lader.

Vooralsnog heeft Lenovo bekendgemaakt in de komende maanden het toestel naar Europa te brengen. Onduidelijk is wat de smartphone in de verschillende uitvoeringen in onze regio gaat kosten.

CES 2023

De Consumer Electronics Show (CES) vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas. Tijdens het evenement presenteren duizenden bedrijven nieuwe en aankomende producten. Techzine doet verslag. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijk nieuws.

