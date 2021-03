Huawei haalt desktop-PC MateStation S naar het Westen

De Verenigde Staten en het Chinese Huawei liggen nog steeds met elkaar overhoop. Nog steeds mogen Google en andere Amerikaanse bedrijven niet samenwerken met de techgigant. Wel kan Huawei producten verkopen in de VS. Dat gaat het ook doen, want het introduceert voor het eerst een desktop-pc buiten China: MateStation S.

Het gaat om een zakelijke desktop die gepaard kan gaan met een slim toetsenbord. De PC heet Huawei MateStation S en bevat een zes-core Ryzen 5 4600G-processor en een AMD Radeon RX Vega 7 als grafische kaart. Er is ruimte voor upgrades, zoals twee M.2 PCIe-ssd’s en twee DDR4 SO-DIMM-sticks. Deze zijn gevuld met een 256 GB-ssd en 8 GB DDR4 3200 MHz-geheugen, schrijft TheRegister.

MateStation S

Zoals de S in de naam doet vermoeden is het een vrij kleine en compacte PC-kast. Hij is op zijn breedst 9 centimeter en is 29 centimeter hoog. Volgens Huawei is het apparaat in formaat het beste te vergelijken met een koffietafelboek. De desktop kan op dual-band Wi-Fi en Bluetooth 5.0, maar ook Ethernet. Er zijn vier USB-A-slots aan de achterzijde, een USB-A-port aan de voorzijde en daarnaast nog een USB-C-port. Daarnaast is er een HDMI-port in en VGA.

Er is ook een monitor beschikbaar van 23,8 inch en zeer dunne randen. Daarnaast is er voor de MateStation S een slim toetsenbord verkrijgbaar met vingerafdrukscanner en Huawei Share. Met Share kun je via een NFC-lezer informatie met je telefoon uitwisselen.

Tip: Huawei brengt eerste zakelijke monitor uit

Huawei

Het is een grote stap voor Huawei, dat in het Westen qua computermogelijkheden eigenlijk alleen bekend is van de Matebook. Vooral MateBook X en MateBook X Pro, waar Techzine een review van heeft, zijn populair voor de luxere computerbeleving, terwijl MateBook D en MateBook 14 betere tussentoestellen zijn. Zeker nu de wereld meer huisgebonden is geraakt, kan het zijn dat de desktop aan terrein wint. In ieder geval wil Huawei die beschikbaar hebben voor als dat het geval is.