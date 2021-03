OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro onthuld: camera’s flink verbeterd

Smartphonemaker OnePlus heeft zijn nieuwste vlaggenshepen onthuld. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro beschikken over camera’s die zijn ontwikkeld in samenwerking met camerafabrikant Hasselblad.

De twee toestellen komen op het gebied van hardwarespecificaties met elkaar overeen en verschillen alleen op het gebied van hun camera en hun display. Zo heeft de OnePlus 9 een 6,55″-oledscherm van 2400×1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De OnePlus 9 Pro heeft een iets groter 6,7″-scherm met een hogere resolutie van 3216×1440 pixels. Ook dit scherm heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz, maar deze kan zich aanpassen aan de vertoonde content. Bij stilstaand beeld wordt de verversingssnelheid verlaagd tot een minimum van 1Hz. Dit moet een lager stroomverbruik opleveren.

Verbeterde camera’s

De OnePlus 9 krijgt dezelfde Sony IMX689-camerasensor van 48 megapixels als vorig jaar in de OnePlus 8 Pro te vinden was. De OnePlus 9 Pro krijgt een nieuwere camerasensor: de Sony IMX789. Deze heeft ook een resolutie van 48 megapixels. De hoofdcamera van de OnePlus 9 Pro is in tegenstelling tot die van de OnePlus 9 voorzien van optische beeldstabilisatie.

OnePlus 9 Pro

Verder hebben beide telefoons een ultragroothoekcamera van 50 megapixels en een zwartwitcamera van 2 megapixels. De OnePlus 9 Pro heeft bovendien een 8-megapixeltelecamera. Aan de voorkant hebben beide toestellen een 16-megapixelcamera. OnePlus beweert met Hasselblad te hebben samengewerkt aan het ontwerp van de camera’s. Daarbij benoemt OnePlus specifiek de kleurcalibratie.

Onderling gelijke hardware

Op het gebied van hardware zijn de twee telefoons identiek. Ze zijn uitgerust met de nieuwe Qualcomm Snapdragon 888-SoC en zijn beschikbaar met 8 of 12 GB aan geheugen. Qua opslag is er keuze tussen 128 of 256 GB. Beide toestellen hebben een accu van 4500mAh en kunnen snelladen met 65 watt. Draadloos laden is ook bij beide toestellen mogelijk, met maximaal 15 watt bij de 9 en 50 watt bij de 9 Pro.

Materiaal en kleuren

Een laatste verschil tussen de twee toestellen zit hem in de gebruikte materialen. De OnePlus 9 heeft een plastic behuizing, terwijl die van de 9 Pro van aluminium gemaakt is. De OnePlus 9 is beschikbaar in de kleuren Winter Mist, Astral Black en Arctic Sky. Het duurdere toestel komt in de kleuren Morning Mist, Pine Green en Stellar Black.

OnePlus 9

Verkrijgbaarheid

De OnePlus 9 Pro is vanaf 31 maart te koop. De OnePlus 9 komt uit op 26 april. De adviesprijzen zijn gelijk aan hun voorgangers:

OnePlus 9, 8/128GB: 699 euro

OnePlus 9, 12/256GB: 799 euro

OnePlus 9 Pro, 8/128GB: 899 euro

OnePlus 9 Pro, 12/256GB: 999 euro

