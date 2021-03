Apple beschouwt internet als concurrent voor de App Store

Apple heeft gereageerd op de suggestie dat het bedrijf met zijn App Store-beleid een monopoliepositie aanhoudt. Het bedrijf meent dat iOS-gebruikers ook via websites digitale content kunnen consumeren.

De reactie volgt op een onderzoek van de Australische mededingingsautoriteit naar het beleid dat Apple voert rond de App Store. “Apple ziet en behandelt andere aanbieders van apps, voor platforms anders dan iOS, als significante concurrenten van wie de prijs en het beleid Apple ervan weerhoudt om significante macht over ontwikkelaars uit te oefenen’, staat in de verklaring die Apple heeft geschreven.

“Apple is niet in een positie waarin het de omgeving waarin de appmarktplaats opereert kan negeren en accepteert daarom de benoeming van de App Store als ‘met afstand de dominantste appmarktplaats’ niet”, vervolgt het bedrijf.

Diensten ook via websites beschikbaar

Zelfs voor gebruikers die alleen iOS gebruiken, is er nog voldoende concurrentie, meent Apple. De gebruikers kunnen immers ook terecht op de website van de ontwikkelaar en de functionaliteit daarvan gebruiken. Op die websites kunnen gebruikers aankopen en betalingen doen, zonder dat Apple daar restricties op legt.

Ironisch genoeg is het op iOS apparaten alleen mogelijk om het internet te bezoeken via de Safari-browser van Apple zelf of browsers die zijn gebaseerd op de WebKit-engine van Apple. Apple staat browsers op basis van een andere rendering engine niet toe op zijn mobiele platforms.

Een belangrijk gegeven dat Apple hierbij echter niet noemt, is dat Apple heel streng is op apps die naar hun website linken. Als er achter die link een optie wordt gegeven voor betalen via de app buiten de App Store om, keurt Apple de app niet goed.

Een voorbeeld hiervan is Spotify. Die app is gratis te downloaden uit de App Store, maar als een gebruiker een premiumabonnement wil afsluiten binnen de app, mag dit alleen via de betaalmethode die Apple aanbiedt. Daarbij moet Spotify 30 procent van de inkomsten afstaan. Een gebruiker kan dit abonnement ook via de website van Spotify aanschaffen en deze gebruiken in de iOS-app, maar de iOS-app mag op geen enkele manier suggereren dat dit alternatief bestaan.

Ook winkels op andere platforms als concurrentie beschouwd

Apple denkt dat de huidige markt voor apps een gezonde en concurrerende markt is en zijn macht in die markt flink overtrokken wordt. Als het aan Apple ligt, is ingreep door autoriteiten niet nodig. Het bedrijf vindt dat het direct concurreert met andere online winkels als Google Play, Samsung Galaxy en Amazon-winkels. Ook winkels als Steam, de Epic Games Store, PUBG, AppStream, Chrome Web Store, Setapp en Microsoft Store worden genoemd. Al deze platforms zijn echter niet via iOS toegankelijk.

De Australian Competition and Consumer Commission is niet de enige instantie die zijn vergrootglas houdt boven het beleid dat Apple in de App Store voert. In verschillende landen, zoals Groot-Brittannië en Nederland. In de EU en VS lopen er rechtszaken tegen Apple, geleid door Epic Games.