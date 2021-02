ACM besluit binnenkort over commissie Apple App Store

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) lijkt bijna tot een beslissing te kunnen komen over de commissie die Apple vraagt voor aankopen via de App Store. Daarmee zou het de eerste mededingingscommissie zijn die een uitspraak over de kwestie doet.

Dit schrijft Reuters, die een interne brief in handen heeft. De ACM is al sinds 2019 bezig met een onderzoek naar of Apple mededingingswetten overtreedt met zijn beleid in de App Store. Ontwikkelaars die een applicatie voor iOS of iPadOS willen uitgeven, kunnen dit alleen maar doen via de App Store. Daarbij moeten ze echter aan strenge regels voldoen.

Strenge regels

Een van die regels is dat eventuele betalingen die voor de app zelf of een abonnement binnen de app moeten plaatsvinden, via de App Store moeten worden afgerekend. Zelfs als de app slechts een korte verwijzing maakt naar een alternatieve betaaloptie op bijvoorbeeld een website, laat Apple de app niet toe in de App Store.

Bij het afrekenen van dergelijke betalingen vraagt Apple een commissie van 30 procent. Dit is vergelijkbaar met de commissies die door andere platforms wordt gevraagd, maar een belangrijk verschil hierbij is dat iOS een zeer significant deel van de markt in handen heeft en concurrentie totaal niet mogelijk is.

Rechtszaak van Epic Games

Deze houding van Apple zorgt bij veel ontwikkelaars tot ontevredenheid. Afgelopen zomer startte gameontwikkelaar Epic een rechtszaak tegen Apple vanwege de oneerlijke concurrentiepositie. Niet alleen gingen de klachten over de de strikte eisen van de App Store en de hoge commissies, maar Epic onderstreepte ook dat Apple zelf ook alternatieven aanbiedt voor apps van derden, zoals Apple Music tegenover Spotify. En Apple Music hoeft niet 30 procent van zijn inkomsten via iOS aan een derde partij af te staan.

Verlaging van commissie

Afgelopen najaar heeft Apple besloten om de App Store-commissie te verlagen voor kleinere ontwikkelaars. Als een ontwikkelaar niet meer dan 1 miljoen dollar per maand verdient, hoeft deze slechts 15 procent van de omzet via de App Store aan Apple af te staan. Volgens Apple heeft een overgrote meerderheid van de ontwikkelaars baat bij deze verlaging. Daar staat tegenover dat het overgrote deel van de inkomsten die Apple aan de App Store overhoudt, juist bij grote spelers als Epic en Spotify vandaan komen. Apple claimt overigens dat deze verlaging niets met de aanklacht van Epic te maken heeft, maar de timing is wel opvallend.

Of de ACM het beleid van Apple rond de App Store gaat benoemen als oneerlijke concurrentie, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de definitieve uitspraak komt. De Europese Commissie heeft zich inmiddels ook over de zaak gebogen.

