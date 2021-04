PC-markt groeit volgens marktexperts flink in Q1 2021

De markt voor pc’s en laptops noteerde in het eerste kwartaal van 2021 weer een flinke groei ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Dit constateren de marktexperts van Gartner en IDC in hun kwartaalonderzoeken voor dit marktsegment over Q1 2021.

Volgens de marktexperts van Gartner is de groei van de wereldwijde verkoop van traditionele pc’s en laptops in het eerste kwartaal van dit jaar flink toegenomen. Het aantal verscheepte pc’s en laptops nam in Q1 2021 met 32 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2020. In totaal gingen er net iets minder dan 70 miljoen stuks over de toonbank.

De concullega’s van IDC signaleren dat de mondiale pc- en laptopverkoop zelfs nog hoger lag. Zij berekenden een toename van maar liefst 55 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar IDC zag ongeveer 84 miljoen stuks worden verscheept.

Geen invloed pandemie en chiptekort

De toename van de pc- en laptopverkoop wordt door beide marktexperts best uitzonderlijk genoemd. Volgens de marktexperts had vorig jaar de pandemie nog een grote invloed op de pc-verkoop, maar lijkt dit nu niet het geval te zijn. Was er vorig jaar veel vraag door thuiswerken, nu blijkt dat deze vraag niet afneemt nu de eerste medewerkers weer op kantoor gaan werken. Ook het toenemende tekort aan chips, waardoor de fabricage van pc’s en laptops langzamerhand ook vertraging gaat ondervinden, lijkt voor de afzet geen probleem te zijn.

De experts van Gartner geven wel aan dat fabrikanten en andere leveranciers voor de nabije toekomst er wel op moeten letten dat de huidige balans tussen productie en verkoop gewaarborgd blijft. Ook moeten zij ervoor zorgen dat een tegenvallende vraag makkelijk wordt beantwoord, zonder dat er te veel geproduceerd wordt en daardoor een groot overschot aan pc’s en laptops ontstaat.

Marktaandelen fabrikanten

In hun onderzoek keken de marktexperts van Gartner ook naar de marktaandelen van de diverse fabrikanten. In de top drie is in het eerste kwartaal van dit jaar niets gewijzigd. De ranglijst wordt aangevoerd door Lenovo, op korte afstand gevolgd door HP en Dell Technologies. Ook de experts van IDC zien deze fabrikanten als de leiders in het pc- en laptopsegment.

