‘Zakelijke IT-uitgaven gaan dit jaar weer flink toenemen’

Bedrijven gaan dit jaar weer veel meer uitgeven aan IT-technologie. Dit voorspellen de marktonderzoekers van Gartner in een recent rapport. Uitgaven aan nieuwe devices en zakelijk software stijgen het meest.

De uitgaven aan IT door bedrijven zit dit jaar weer flink in de lift, zo voorspellen de experts van Gartner. De belangrijkste reden voor deze toename is dat de huidige pandemie ervoor zorgt dat bedrijven nog sneller hun veelbesproken ‘digitale transitie’ willen doorvoeren. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen bedrijven juist vanwege de pandemie besloten minder aan IT-technologie uit te geven.

In totaal verwacht Gartner dat bedrijven in 2021 wereldwijd maar liefst 4.1 biljoen dollar aan IT-technologie uitgeven. Dit is dan 8.4 procent meer dan in 2020. Eind vorig jaar voorspelden de experts van Gartner nog een groei in 2021 van 2.8 procent, zo schreven we toen.

Zakelijke kant krijgt interesse

Volgens de experts laat de huidige groeiende interesse in IT-uitgaven zien dat vooral de zakelijke kant binnen bedrijven steeds meer interesse toont in het inzetten van IT om doelen te bereiken. Waren eerst het vooral de IT-afdelingen van bedrijven die het initiatief namen om te investeren in technologie, nu is dat de zakelijke kant.

Bijkomend effect is volgens Gartner wel dat IT-afdelingen meer aanzien krijgen bij bedrijven. Eerder werden IT-afdelingen vooral gezien als overhead die moest worden onderhouden, gecontroleerd en soms bekort. Nu zien bedrijven IT vaak als een afdeling die winst oplevert voor de business.

Meeste interesse in devices en zakelijke software

De groei in de uitgaven aan IT-diensten zit volgens de marktspecialisten in alle segmenten. De uitgaven aan devices, met een geschatte omzetgroei van 14 procent, en aan zakelijke software met een toename van bijna 11 procent springen daarboven uit. In dit laatste segment is er veel belangstelling voor onder meer software waarmee medewerkers hun werk beter kunnen doen, aandacht voor social- en collaborationplatforms en HRM-software.

Gespreid herstel van de markt

Wel geven de marktonderzoekers aan dat de uitgaven wel per wereldregio verschillen. China heeft al meer geïnvesteerd dan in 2020 en Noord-Amerika en West-Europa volgen aan het eind van dit jaar. Het herstel van de IT-uitgaven in Latijns-Amerika wordt pas in 2024 verwacht.