Google Earth krijgt timelapsefunctie

Google Earth-gebruikers kunnen sinds kort aan de slag met een nieuwe timelapsefunctie. De feature biedt een visueel overzicht van hoe de aarde de afgelopen decennia is veranderd.

Google heeft voor de creatie van de feature samengewerkt met NASA, het Copernicus-programma van de Europese Commissie, het Landsat-programma van de United States Geological Survey en Carnegie Mellon University’s CREATE Lab.

24 miljoen foto’s

De timelapse functie maakt gebruik van 24 miljoen satellietfoto’s, die genomen zijn tussen 1980 en 2020. Volgens Google zou het zo’n twee miljoen uur hebben geduurd om alle foto’s te verwerken op de Google Cloud. Voor de timelapse worden de statische foto’s omgezet naar een dynamische 4D-ervaring. Google zegt bepaalde elementen, zoals schaduwen en wolken, te hebben verwijderd van de beelden.

Om te beginnen kunnen gebruikers de gewenste locatie kiezen om mee aan de slag te gaan. Hierop wordt het desbetreffende gebied door de jaren heen getoond. Onderaan het venster kunnen gebruikers bijhouden uit welk jaar de beelden komen. Zo is onder andere te zien hoe in 2001 de bouw van de kunstmatige palmeilanden begon voor de kust van Dubai en kunnen gebruikers zich vergapen aan de groei van de landbouw midden in de Al Jowf-woestijn in Saudi Arabië. Eén van de timelapses laat bijvoorbeeld ook zien hoe het strand van Cape Cod in Massachusetts zich door de jaren heen steeds meer in zuidelijke richting verplaatst.

Google Earth als bewijs

Hoewel de nieuwe Google Earth feature een hoge amusementswaarde heeft, kan het ook ingezet worden om serieuzere zaken te bespreken zoals de klimaatverandering. Rebecca Moore, Google Earth director, geeft aan dat visueel bewijs tot de kern van een debat kan snijden, op een manier waarop slechts woorden dit niet kunnen. Dankzij de timelapses zou er daarom over complexe problemen beter gecommuniceerd kunnen worden.

Naast de mogelijkheid om zelf door timelapses te klikken, heeft Google ook verschillende begeleide tours gecreëerd via zijn Voyager-platform. Deze tours laten een paar van de grotere veranderingen op de planeet zien.

