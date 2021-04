Microsoft Edge krijgt ‘prestatiemodus’

Microsoft heeft een testversie van zijn Edge-browser uitgebracht waar een zogenaamde prestatiemodus in verwerkt zit. Deze modus moet ervoor zorgen dat de browser in sommige situaties vlotter reageert.

De prestatiemodus, of Performance mode, zoals de functie in de Engelstalige aankondiging wordt genoemd, moet de snelheid, reactietijden, het geheugengebruik, het processorgebruik en batterijverbruik optimaliseren. Volgens Microsoft hangen de uiteindelijke verbeteringen af van de specificaties van je computer en de manier dat de eindgebruiker met de browser omspringt.

Sleeping Tabs

Wat er met de prestatiemodus precies verandert, vertelt Microsoft niet. Wel vertelt het bedrijf dat de Sleeping Tabs-timer dan niet meer werkt. Sleeping Tabs is een onlangs geïntroduceerde feature waarbij inactieve tabbladen na een bepaalde tijd in een soort slaapstand gaan. Scripts die op de slapende tabbladen draaien, worden gepauzeerd, zodat die geen last meer leggen op de processor. Wanneer het tabblad wordt aangeklikt, gaan deze processen verder waar ze gebleven zijn, zonder dat de pagina opnieuw geladen hoeft te worden.

Standaard valt een tabblad na twee uur in slaap, al kan deze tijd in de instellingen worden aangepast. Vermoedelijk is de nieuwe prestatiemodus een alternatief dat vergelijkbare functionaliteit biedt als Sleeping Tabs, waardoor het niet mogelijk is om beide functies tegelijk te gebruiken.

Edge canary

Gebruikers die de nieuwe prestatiemodus willen uitproberen, moeten daarvoor Edge canary downloaden, de insiderversie van de browser van Microsoft. Specifiek is de 64-bitbuild van versie 91.0.856.0 nodig. Het gaat om een controlled feature rollout, waarbij de functie niet voor alle gebruikers meteen zichtbaar is. Gebruikers die de functie niet kunnen vinden, maar hem wel willen uitproberen, kunnen hiervoor de volgende code gebruiken:

--enable-features=msPerformanceModeToggle

Vergelijkbare prestatieverbeteringen in Chrome

Microsoft is niet het enige bedrijf dat verbeteringen aan zijn browser toebrengt om het cpu- en geheugengebruik terug te brengen. Vorige maand bracht Google Chrome 89 uit, met enkele optimalisaties onder de motorkap. Een recentere update heeft de last op de processor teruggebracht. Google werkt bovendien aan een functie die tabbladen kan laten bevriezen, net zoals de Sleeping Tabs van Edge.