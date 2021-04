macOS Big Sur 11.4-bèta biedt ondersteuning voor nieuwe AMD-gpu’s

Hoewel macOS Big Sur 11.3 nog niet officieel is uitgebracht, heeft Apple onlangs de eerste bètaversie van macOS Big Sur 11.4 vrijgegeven.

De SDK voor het besturingssysteem is beschikbaar voor deelnemers aan het bètasoftware-programma van het bedrijf. Gebruikers en ontwikkelaars die pre-release-versies willen testen, kunnen zich opgeven via beta.apple.com en hier de laatste bètaversies downloaden. Bestaande participanten krijgen latere wijzigingen vervolgens via over-the-air-updates.

AMD Navi ondersteuning

De macOS Big Sur 11.4 bèta komt met één nieuwe feature. Gebruikers kunnen met de update grafische kaarten aansluiten, gebaseerd op de AMD Navi RDNA2-architectuur. Het gaat om de AMD Radeon 6800, 6800 XT en 6900 XT. De nieuwe feature is beschikbaar op Intel-gebaseerde Macs. Afgezien van de Mac Pro hebben gebruikers normaal gesproken geen beschikking over PCIe-slots om extra grafische kaarten toe te voegen aan de computer. Apple’s M1-gebaseerde Macs hebben vooralsnog geen support voor extra gpu’s.

macOS Big Sur 11.3

In de tussentijd zit de bèta van macOS Big Sur 11.3 al op zijn achtste versie en ziet het ernaar uit dat de update van het besturingssysteem binnenkort zal worden uitgebracht. Apple heeft via de beta al verschillende nieuwe features onthuld. Zo komt er een nieuwe screensaver en krijgen gebruikers een grotere ondersteuning voor gamecontrollers. Daarnaast komt de update onder andere met nieuwe Safari-features en krijgen Apple News en Music verbeteringen.

Mogelijk valt de release van Big Sur 11.3 samen met die van tvOS 14.5. Tijdens Apple’s Spring Loaded-evenement van vorige week liet het bedrijf weten dat we tvOS 14.5 deze week kunnen verwachten. De update komt onder andere met support voor de nieuwste Playstation 5 DualSense- en Xbox Series X-controllers. Ook krijgen Apple TV’s een nieuwe feature om de kleurbalans aan te passen.

