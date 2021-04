Apple steekt M1-processor in nieuwe iMac en nieuwe iPad Pro

Tijdens zijn Spring Event heeft Apple een aantal nieuwe producten aangekondigd. Daarvan springen de nieuwe iMac en iPad Pro het meest in het oog. Verder heeft het bedrijf een nieuwe Apple TV, AirTag en een podcastdienst onthuld.

Letterlijk en figuurlijk zijn de nieuwe iMacs de meest opvallende nieuwe producten. Voor het eerst sinds 2012 krijgen de computers een nieuw uiterlijk. De computers zijn een stuk dunner, slechts 11,5mm, en zijn in zeven verschillende kleuren beschikbaar. De dunnere vormgeving is mogelijk door het het gebruik van de Apple M1-processor in het apparaat.

Qua technische specificaties wijkt de iMac hierdoor weinig af van de MacBook Pro, MacBook Air en Mac Mini die Apple tijdens de aankondiging van de M1-processor onthulde. Hij wordt geleverd met dezelfde 8-coreprocessor als de drie andere computers, met 7 of 8 gpu-cores en 8 of 16 GB aan geheugen. Opslag is configureerbaar van 256GB tot 2TB.

Voor een all-in-one-computer is uiteraard het scherm ook belangrijk. In het geval van de nieuwe iMac gaat het om een 24″-lcd met een resolutie van 4480×2520 pixels en een maximale helderheid van 500 nits. Verder is de computer uitgerust met een 1080p-webcam, drie microfoons en zes speakers. De Magic Mouse en Magic Keyboard zijn in dezelfde kleuren beschikbaar als de computers zelf. Optioneel kan het toetsenbord worden uitgerust met de Touch ID-vingerafdrukscanner.

De computer komt in twee varianten. Het basismodel beschikt over twee Thunderbolt 4-poorten en een audio-aansluiting. De duurdere variant voegt daar nog twee usb-3-poorten aan toe, in usb-c-formaat. Apple heeft een nieuwe voedingskabel bedacht die magnetisch met de behuizing is verbonden. Daarbij is er een adapter leverbaar waar een gigabit-ethernetpoort in verwerkt is. Hiermee hoeft er een kabel minder over het bureau te lopen. De adapter is optioneel beschikbaar bij het basismodel, maar wordt standaard meegeleverd bij de duurdere variant.

iPad Pro met Apple M1

Apples snelle M1-processor is niet alleen terug te vinden in de nieuwe iMac. Ook de nieuwe iPad Pro wordt ermee uitgerust, en daarbij gaat het niet om een minder uitgebreide variant om in een tablet te passen. Ook in de iPad Pro zijn alle 8 cpu-cores en 8 gpu-cores beschikbaar, samen met maximaal 16GB ram en 2TB aan opslag.

De tablet wordt geleverd in twee formaten, 11 inch en 12,9 inch. De grootste daarvan is uitgerust met een zogenaamd Liquid Retina XDR-display. Hierbij wordt het ips-display verlicht door meer dan tienduizend kleine leds in plaats van de gebruikelijke 72 grotere. Hiermee zijn contrastrijke hdr-beelden mogelijk met 2596 zones. De piekhelderheid komt uit op 1600 nits, al is de maximale algemene helderheid 600 nits. De resolutie van het scherm is 2732×2048 pixels.

De 11″-versie moet het doen zonder Liquid Retina XDR-scherm. Wel is de tablet uitgerust met een ips-paneel met een resolutie van 2388×1668 pixels en een maximale helderheid van 600 nits. Ook is de accu van deze tablet wat kleiner, maar dit heeft volgens Apple geen gevolgen voor de batterijduur. Beide modellen zouden het zo’n 10 uur op een lading moeten volhouden.

Behalve het scherm en de accu zijn de specificaties van de twee tablets identiek, waaronder op het gebied van camera’s. De iPad Pro wordt geleverd met twee camera’s aan de achterkant: een groothoekcamera van 12 megapixels en een ultragroothoekcamera van 10 megapixels. Bijzonderder is echter de camera aan de voorkant. Die heeft een functie die ook terug te vinden is in veel moderne webcams voor conferentieruimtes, namelijk de mogelijkheid om automatisch in te zoomen op een specifiek persoon. Zo kan de tablet tijdens een videogesprek een spreker volgen, zonder dat de tablet de hele tijd hoeft te worden bijgedraaid. Deze zogenaamde TrueDepth-camera heeft een resolutie van 12 megapixels en een beeldhoek van 122 graden.

Standaard beschikt de iPad Pro over ondersteuning voor wifi 6 en Bluetooth 5.0. Optioneel kan hij ook worden geleverd met 5G-ondersteuning, om buitenshuis met het internet te kunnen verbinden. Verder heeft de tablet een Thunderbolt 4-poort, die zowel kan dienen voor het opladen van het apparaat als voor het aansluiten van randapparatuur. Apple heeft uiteraard ook de nodige accessoires voor de tablet, zoals een passende cover en een toetsenbord. Ook heeft de tablet ondersteuning voor de Apple Pencil.

Apple TV 4K, Airtag en Apple Podcasts

De laatste versie van de Apple TV was inmiddels alweer meer dan drie jaar oud, dus Apple vond het tijd voor een upgrade. Daarbij is de A10X Fusion-chip van de oude versie vervangen voor een snellere A12 Bionic-processor. Het oude model kon al met 4K- en hdr-beelden overweg, maar met de hdmi 2.1-aansluiting in de nieuwe variant, worden hogere framerates ondersteund. Verder is de afstandsbediening vernieuwd en is er een functie om de kleurenbalans aan te passen door het televisiescherm te scannen met een iPhone.

Verder heeft Apple AirTag aangekondigd. Dit is een klein apparaatje dat kan worden vastgemaakt aan een voorwerp om hem terug te kunnen vinden als hij verloren raakt. Denk aan een sleutelbos of zelfs een fiets. Via dezelfde omgeving als Find My Phone kun je daarmee ook verloren AirTags terugvinden. Het apparaat werkt met bluetooth, maar is ook bruikbaar als hij zich buiten je persoonlijke bluetoothbereik bevindt. Het kan namelijk communiceren met alle Apple-apparaten in het Find My-netwerk, die de locatie kunnen doorseinen naar de rechtmatige eigenaar.

De tags zijn maar een paar centimeter groot en zijn ip67-gecertificeerd tegen water en stof. Ook hebben ze een ingebouwde speaker om zich kenbaar te maken en kan de batterij eenvoudig worden vervangen.

Tot slot heeft Apple een betaalde podcastdienst, genaamd Apple Podcasts Subscriptions, aangekondigd. Hiermee krijgen gebruikers toegang tot extra content van podcasters en worden de advertenties verwijderd.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe iMac begint bij 1449 euro voor het instapmodel met 8GB ram, 256GB opslag, de 7-core-gpu en slechts twee usb-poorten. Voor de duurdere variant met 8 gpu-cores, twee extra usb-poorten en de standaard geleverde ethernetaansluiting in de adapter, moet je 1669 euro neerleggen. Hiermee krijg je alsnog 8GB ram en 256GB opslag. Voor een meerprijs zijn bij beide varianten meer geheugen en opslag beschikbaar.

De iPad Pro is beschikbaar vanaf 899 euro voor de 11″-versie en 1219 euro voor de 12,9″-variant. Daarbij krijg je 128GB aan opslag en 8GB ram. De 5G-versies hebben een meerprijs van 170 euro. Voor het absolute topmodel kun je meer dan 2500 euro neerleggen.

De nieuwe Apple TV 4K kost 199 euro voor een versie met 32GB opslag of 219 euro wanneer je 64GB wilt. De AirTags kosten los 35 euro, maar kunnen per vier gekocht worden voor 119 euro. Alle aangekondigde apparaten zijn vanaf 30 april verkrijgbaar.