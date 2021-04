Microsoft zoekt vervanger Calibri als standaardlettertype in Word

Microsoft heeft aangekondigd op zoek te zijn naar een vervanger voor zijn standaardlettertype Calibri. Hiervoor heeft het bedrijf vijf originele nieuwe lettertypes laten ontwerpen als potentiële kandidaten.

Calibri is sinds 2007 het standaardlettertype in de Microsoft Office-applicaties. Het verving toen Times New Roman, maar heeft volgens Microsoft inmiddels het einde van zijn leven bereikt als standaardoptie. Het zou tijd zijn om verder te evolueren en een nieuwe richting in te slaan.

Vijf sans-serif-opties

De vijf nieuwe opties zijn Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford en Grandview. Het zijn allemaal sans-serif-stijlen, die variëren in design. Zo zijn er geometrische opties, maar worden ook de industriële en Zwitserse stijl gerepresenteerd.

Tenorite is ontworpen door Erin McLaughlin en Wei Huang en ziet eruit als een wat zachtere uitvoering van een traditioneel sans-serif-lettertype. Relatief grote punten en accenten zorgen ervoor dat het lettertype goed te lezen is op kleinere schermen. De strakke vormen en brede karakters zorgen verder voor een open design. Het tweede lettertype is Bierstadt van Steve Matteson. Het design is geïnspireerd door Zwitserse typografie uit de 20ste eeuw en staat voor eenvoud en rationaliteit.

Bierstadt

Designers John Hudson en Pauls Hanslow zijn verantwoordelijk voor het custom lettertype Skeena. Deze heeft een zogenaamd “humanistisch” schreefloos ontwerp met grote contrasten tussen de dikke en dunne elementen. Het lettertype zou ideaal zijn voor zowel lange documenten als kortere teksten in presentaties, rapporten en brochures. Het lettertype Seaford ziet er vergeleken met Skeena organischer uit. De asymmetrische vormen accentueren de verschillen tussen de letters, waardoor de vorm van woorden meer herkenbaar zou worden.

Seaford

Als laatste optie om Microsoft’s Calibri te vervangen heeft Aaron Bell Grandview ontwikkeld. Als inspiratie voor het lettertype gebruikte de designer klassieke Duitse wegen en spoorwegborden. Grandview is gemaakt om vanaf een afstand en onder slechte omstandigheden goed leesbaar te zijn.

De komende maanden gaat Microsoft de vijf lettertypes evalueren. Het bedrijf vraagt ook gebruikers om aan de slag te gaan met de vijf opties en om feedback te geven via Twitter. De lettertypes zijn beschikbaar via de Microsoft cloud.

