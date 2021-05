Acer introduceert eerste 17,3 inch Chromebook

Acer heeft tijdens zijn Next@Acer persconferentie vier nieuwe Chromebooks geïntroduceerd. Twee daarvan zijn uitgerust met features, die we nog niet eerder bij een Chromebook hebben gezien. Het bedrijf lijkt zich meer te gaan richten op zakelijke gebruikers.

De Acer Chromebook 317 is ’s wereld eerste Chromebook met een 17,3 inch display. Het apparaat is gericht op multitaskers en gebruikers die het device ook voor entertainment doeleinden willen gebruiken. Het scherm is voorzien van een antireflecterende coating met dunne randen en optioneel kunnen gebruikers ook gaan voor een touchscreen. Om de productiviteit te vergroten zijn toetsenbordverlichting en een geïntegreerd numeriek toetsenblok beschikbaar. Daarnaast biedt de Intel wifi 6 technologie tot 3 keer hogere snelheden, vergeleken met standaard wifi 5. Andere features zijn de nieuwste Intel processor, een batterijduur van 10 uur en twee naar boven gerichte luidsprekers.

Chromebook Spin 713

Van de convertible Chromebook Spin 713 is ook een Enterprise model geïntroduceerd. Beide modellen zijn als eerste Chromebooks gebaseerd op het Intel Evo platform. Dat betekent dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen met betrekking tot onder andere de performance en de batterijlevensduur. De Chromebooks zijn uitgerust met een 13,5 inch Vertiview display, dat 18 procent meer verticale schermruimte biedt om bijvoorbeeld websites te bekijken zonder scrollen. Onder de motorkap vinden we een elfde generatie Intel Core i7 processor en een batterij die zo’n 10 uur mee zou moeten gaan.

Chromebook 514

Ook van de nieuwe Chromebook 514 brengt Acer een Enterprise model uit. Het 14 inch scherm komt met een HD of FullHD resolutie en ook een touchscreen behoort tot de mogelijkheden. Qua processor hebben kopers verschillende opties, van een elfde generatie Intel Pentium Gold 7505 tot een i7-1165G7. Andere features zijn tot 256 NVMe opslag, een batterijlevensduur van 10 uur, wifi 6 en Intel Iris X Graphics.

Acer Chromebook 314

De Acer Chromebook 314 is ontwikkeld met studenten in gedachten. Acer heeft gekozen voor een octa-core MediaTek MT8183 processor met tot 64 GB aan opslagruimte en maximaal 8GB SDRAM. Het apparaat is uitgerust met een 14 inch HD of FullHD scherm, met de mogelijkheid om een model met een touchscreen te kopen. Een volle batterij zou tot 15 uur mee moeten gaan.

Prijzen en beschikbaarheid

De Chromebook 317 en Spin 713 zijn vanaf juni beschikbaar met een startprijs van omgerekend 310 euro en 574 euro respectievelijk. Vanaf juli wordt ook de Acer Chromebook 314 gelanceerd met een vanafprijs van omgerekend 221 euro. In augustus komt als laatste de Chromebook 514 uit vanaf omgerekend 492 euro.

