HP komt met nieuwe business G2 Chromebooks

HP heeft twee nieuwe Chromebooks gelanceerd in zijn G2-serie. De devices komen met de nieuwste Intel processoren, geüpdatete beveiligingstools en verbeteringen om de samenwerking te bevorderen.

De verkoop van Chromebooks is significant omhoog gegaan sinds het begin van de pandemie. Dat komt voornamelijk door het vele thuiswerken en het feit dat scholen dicht waren. Volgens cijfers van de research firma Canalys steeg het aantal Chromebook verschepingen met 274 procent in het eerste kwartaal van 2021, vergeleken met het jaar daarvoor.

HP c640 Chromebook G2

De nieuwe HP apparaten komen met een aluminium design en scharnieren van minder dan 16,5 mm. Het gaat om de HP Pro c640 Chromebook G2 en HP Pro c640 Chromebook Enterprise G2. Beide Chromebooks zijn uitgerust met elfde generatie Intel processoren met Intel Iris X graphics. Wat betreft de opslag kunnen gebruikers rekenen op maximaal 256 GB SSD gecombineerd met tot 16GB aan werkgeheugen. Voor de connectiviteit zijn wifi 6 en HP Extended Range Wireless LAN beschikbaar.

Met een volle batterij zouden beide Chromebooks zo’n 12,5 uur mee moeten gaan. Een lege batterij zou dankzij HP Fast Charge binnen 90 minuten weer voor 90 procent zijn opgeladen. Daarnaast zijn beide devices uitgerust met een 14 inch HD display met de optie om voor een FHD display of touchscreen te gaan. Aan de voorkant bevindt zich een HD camera met een kijkhoek van 88 graden en twee microfoons voor online gesprekken. Eén van de extra opties van de HP Pro c640 Enterprise G2 is de toevoeging van de Chrome Enterprise Upgrade dienst. Deze komt met ingebouwde mogelijkheden voor het beheren van IT zaken en de veiligheid van de cloud.

Prijs en beschikbaarheid

De HP Pro c640 Chromebook G2 komt met een vanafprijs van omgerekend 342 euro, terwijl de enterprise versie met een prijskaartje van omgerekend 464 euro wat duurder is.

HP heeft aangeven dat het bedrijf binnenkort ook Desktop for HP Chrome Enterprise gaat lanceren om de Windows 10 ervaring naar Chromebooks te brengen.

Tip: HP komt met nieuwe mobiele workstations in ZBook G8-lijn