Microsoft: ‘Outlook krijgt grootste update sinds 1997’

Microsoft heeft via een blogpost laten weten dat de verbeteringen met betrekking tot de gedeelde agenda in Outlook voor Windows uit de preview modus is gehaald. Dat betekent dat de update officieel wordt uitgerold.

De preview werd in juli 2019 aangekondigd en is sindsdien uitgebreid getest. Sinds de zomer van vorig jaar heeft Microsoft de gebruikerservaring van de outlook agenda verbeterd en verschillende bugs opgelost. Tienduizenden mensen gebruikten de preview dagelijks en voorzagen Microsoft van klantenrapporten.

Onmiddellijke synchronisatie gedeelde agenda’s

De veranderingen verhogen de betrouwbaarheid en snelheid van gedeelde agenda’s in Outlook voor Windows. Voorheen kon het bijvoorbeeld een paar minuten duren voordat veranderingen in een gedeelde agenda voor alle deelnemers zichtbaar waren. Met de update zou de synchronisatie onmiddellijk klaar zijn, wat verwarring en inefficiëntie zou kunnen voorkomen.

“De update is waarschijnlijk één van de grootste veranderingen aan Outlook voor Windows sinds de oorspronkelijke lancering in 1997,” zegt Microsoft in de blogpost. Desondanks hoopt het bedrijf dat gebruikers niet doorhebben dat er iets is veranderd. “Dit is één van die verbeteringen die onzichtbaar moet blijven, omdat het problemen elimineert maar niks verandert aan de basis functionaliteit van het product.” Iets anders dat sneller gaat met de update is het laden van gedeelde agenda’s. Dat zou ook ogenblikkelijk moeten gebeuren, in plaats van de paar seconden die het systeem eerst nodig had.

Verbeteringen efficiëntie Outlook

Verder zijn er andere kleine veranderingen om de gedeelde Outlook agenda’s net wat handiger te maken. Zo hoeven gebruikers niet te kiezen of ze een bericht naar alle deelnemers of een deel van de deelnemers willen sturen, bij het veranderen van de lijst van deelnemers. Outlook zal voortaan zelf reduceren naar welke gebruikers een update moet worden gestuurd. De complete lijst met verbeteringen is te vinden op de support pagina van Microsoft.

Op het moment kan zo’n 10 procent van de Outlook voor Windows gebruikers met de agenda verbeteringen aan de slag. Microsoft is van plan de update geleidelijk aan gedurende de lente en zomer naar meer gebruikers uit te rollen. Overigens waren de verbeteringen voor de gedeelde agenda al eerder beschikbaar voor Outlook op de Mac, mobiele telefoon en de webversie.

