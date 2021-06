Apple-CEO Cook: EU-regels bedreigen veiligheid iPhones

Apple-CEO Tim Cook vindt dat voorgestelde EU-regels, om de macht van grote techbedrijven in te perken, de veiligheid van iPhones bedreigen en niet in het belang zijn van Apple-gebruikers.

Cook zei dit gisteren tijdens een interview. Hij vindt dat sommige delen van de Digital Markets Act (DMA), het voorgestelde EU initiatief om de macht van de big tech bedrijven in te perken, goed waren, maar andere niet. Cook vreest dat de regels zullen leiden tot meer ‘side-loading’, oftewel het downloaden door klanten van apps buiten Apple’s officiële kanalen om.

Volgens Cook dwingen de voorgestelde regels Apple om dit toe te staan, wat volgens hem “niet in het belang” van de gebruiker zal zijn. Hij stelt dat downloads die buiten de App Store om gaan onveilig zijn. Side-loading “zal de veiligheid van de iPhone kapot maken, en ook veel van de privacy-initiatieven die we in de App Store hebben ingebouwd.”

EU initiatief

Onder de leiding van mededingingscommissaris Margrethe Vestager is de EU al een tijdje bezig aan een poging om de macht van techreuzen binnen de perken te houden. Vestager is voorstander van het creëren van een eerlijke marktplaats binnen de EU. Dit valt onder de DMA, waarvan de details in december bekend werden en waarvoor de techreuzen zijn uitgenodigd om hun mening te geven, zoals ook Cook.

Eerder deze maand zei EU-wetgever Andreas Schwab, die de toetsing van de ontwerpregels door het Europees Parlement leidt, dat hij de wetgeving wil versterken en de reikwijdte ervan wil beperken tot alleen grote bedrijven zoals Google, Amazon, Apple en Facebook.