Nieuwe Western Digital embedded flash drive biedt sterke leessnelheid

Western Digital komt volgende maand met de iNAND MC EU551, de tweede generatie UFS 3.1 opslagoplossing voor 5G smartphones. De oplossing belooft een verbetering van 100 procent wat betreft leessnelheid en tot 40 procent bij schrijfbewerkingen.

De nieuwe iNAND MC EU551 “biedt consumenten de opslagruimte en -kwaliteit die ze nodig hebben om hun smartphones te gebruiken voor onder andere AR/VR, gaming en 8K video,” aldus het bedrijf.

“In combinatie met snelle 5G netwerken, sensorinnovatie en AI, groeit de gemiddelde capaciteit van telefoons, evenals de behoefte aan hogere prestaties om nieuwe multimediamogelijkheden aan te kunnen,” zegt Huibert Verhoeven, senior vice president, Automotive, Mobile and Emerging Markets bij Western Digital. “Met deze nieuwe UFS 3.1 iNAND oplossing stellen we gebruikers in staat om datarijke applicaties te gebruiken en de mogelijkheden van snellere streaming te benutten voor vrije tijd, werken en leren.”

Het marktaandeel van 5G smartphones zal de komende tijd sterk stijgen. Western Digital citeert een rapport van IDC dat dit jaar een groei verwacht tot 40 procent van het wereldwijde volume. In 2025 zullen 5G smartphones 69 procent van het totaal zijn. “Daarnaast breiden netwerken de beschikbare bandbreedte steeds verder uit en bieden ze lagere latency om nieuwe gebruikerservaringen mogelijk te maken.”

Sterk verbeterde prestaties

De iNAND MC EU551 is het eerste mobiele opslagproduct dat is gebouwd op het onlangs aangekondigde UFS 3.1 platform van Western Digital. Door gebruik te maken van snellere NAND, een snellere controller en verbeterde firmware, biedt de iNAND MC EU551 aanzienlijk verbeterde prestaties ten opzichte van de vorige generatie.

De random leessnelheid is 100 procent sneller geworden, de random schrijfsnelheid 40 procent. De sequentiële schrijfsnelheid verbeterde met 90 procent en de sequentiële leessnelheid met 30 procent.

De iNAND MC EU551 UFS 3.1 embedded flash drive (EFD) is in juli beschikbaar, in 128GB, 256GB en 512GB.