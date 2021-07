Microsoft lost bugs in Windows 11 op met nieuwe test build

Microsoft heeft een nieuwe test build van Windows 11 uitgebracht. In Build 22000.65 zijn kleine wijzigingen aangebracht en zijn een aantal problemen opgelost.

De techgigant lanceerde Windows 11 op 24 juni. Op 28 juni werd de eerste test build, versie 22000.51, officieel uitgebracht. Deze eerste build gaf een goede eerste indicatie van de nieuwste versie van het Windows-besturingssysteem, maar beschikte nog niet over alle functionaliteit.

Nieuwe functionaliteit

Met Build 22000.65 van de testversie van Windows 11 zijn nu extra features toegevoegd en zijn ontdekte problemen opgelost. Als extra functionaliteit is bijvoorbeeld aan het op het scherm gecentreerde Start menu een zoekfunctionaliteit toegevoegd. Ook is het voor kleinere pc’s en displays nu mogelijk om drie applicaties boven elkaar te plaatsen in plaats van applicaties in vier kwadranten te plaatsten.

Het is nu ook mogelijk om de Task Bar nu op meerdere monitors te laten zien via Settings. Verder hebben op het gebied van functionaliteit ook verschillende alert boxes voor lage batterij en display settings changes een update gekregen. Bovendien zijn er nu ‘Power Mode’ settings beschikbaar in het Power & Battery-pagina binnen Instellingen.

Fixes van ontdekte problemen

Naast de verschillende updates voor de functionaliteit, beschikt Build 22000.65 ook over een aantal fixes voor ontdekte problemen. Zo is er onder meer een remote code exploit in de Windows Print Spooler service aangepakt. Ook zijn verschillende Taskbar viewing-problemen, resolutieproblemen in Instellingen en Search en Widgets-problemen opgelost.

De nieuwste test Build van Windows 11 maakt het besturingssysteem nog niet vrij van andere problemen, zo waarschuwt Microsoft. De techgigant geeft aan dat er een hoop functionaliteit nog niet werkt of verdwijnt wanneer testers een upgrade doen vanaf Windows 10 of de builds van Windows 11 op een machine installeren.

