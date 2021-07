Robuuste Nokia XR20 5G-smartphone onthuld

HMD Global heeft de robuuste Nokia XR20 5G-smartphone gepresenteerd. Deze water- en schokbestendige smartphone is geschikt voor alle aspecten in het dagelijkse gebruik en tegelijkertijd zeer duurzaam.

De Nokia XR20 heeft een extreem sterke constructie, ‘military grade’. Dit terwijl de telefoon de look en feel van een moderne strak vormgegeven smartphone belooft. Het toestel is onder meer bestand tegen extreme temperaturen van 55 graden Celsius tot -22 graden Celsius, een val van 1,8 meter en een uur onder water.

Het scherm van de Nokia XR20 is gemaakt van één van de sterkste glassoorten die er op dit moment bestaan; Corning Gorilla Glass Victus. Deze glassoort is volgens de fabrikant tot vier keer krasbestendiger dan zijn concurrenten. Mocht het scherm toch binnen een jaar onverwacht breken, dan wordt het gratis vervangen.

Daarnaast beschikt de Nokia XR20 5G-smartphone over een 48 MP + 13 MP ZEISS Optics dubbele camera met twee flitsers. Videofunctionaliteit wordt ondersteund door de geheel nieuwe SpeedWarp-modus, een Action Cam-modus voor stabiliteit en audio van OZO voor windruisonderdrukking. OZO Playback biedt verder ondersteuning van extra luidsprekers.

Verder krijgt de Nokia XR20 gedurende drie jaar Android OS-upgrades en gedurende vier jaar maandelijkse security-updates. Ook heeft de 5G-smartphone een verlengde garantie van drie jaar.

Geen aparte lader

Volgens de duurzaamheidsgedachte wordt de Nokia XR20 geleverd zonder externe lader. De smartphone is geschikt voor draadloos opladen. Wanneer klanten toch willen opladen volgens de traditionele manier, kunnen zij een lader bestellen. De opbrengst van deze laders wordt door de fabrikant aan een goed doel voor het bestrijden van plastic afval gedoneerd.

De Nokia XR20 is nu verkrijgbaar in blue en granite en in configuraties van 4 GB RAM en 64 GB aan storage en 6 GB RAM en 128 GB aan opslag. Prijzen van de Nokia XR20 lopen vanaf 499 euro.

