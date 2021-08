Epson introduceert zakelijke A3 EcoTank inktjetprinters

Printerfabrikant Epson heeft onlangs een tweetal zakelijke A3 EcoTank inktjetprinters geïntroduceerd. Hiermee kunnen volgens de printerfabrikant bedrijven op een kostenefficiënte en duurzame manier grotere formaten kantoordocumenten afdrukken.

De EcoTank inktjetprinters EcoTank Pro ET-16680 en ET-M16680 voor grote documentformaten moeten volgens de fabrikant een goedkoper en meer milieubewust alternatief vormen voor de huidige zakelijke laserprinters. De printers zouden tot 83 procent minder stroom gebruiken dan laserprinters. Hiervoor wordt onder meer de HeatFree-technologie van de printerfabrikant gebruikt.

Dankzij de grote tanks voor inktopslag zouden bedrijven daarnaast minder tijd hoeven te besteden aan het op peilhouden van de inktvoorraad. Dit levert weer een kostenbesparing op, geeft Epson aan. De inkttanks hebben een capaciteit van ongeveer 7.500 zwart-wit- en 6.000 kleurenafdrukken.

Andere eigenschappen

De printers beschikken ook over de Open Platform-technologie. Hiermee kunnen verschillende software-oplossingen zonder problemen in de bestaande IT-infrastructuur worden geïntegreerd. Hierdoor kan de efficiëntie van deze infrastructuur worden verbeterd.

Daarnaast beschikken de printers over een hoge snelheid. De eerste pagina wordt al binnen 5,5 seconden afgedrukt. De totale printsnelheid ligt op 25 pagina’s per minuut en het is mogelijk tot 26 afbeeldingen per minuut in te scannen. Verder beschikken de printers nog over verbindingstechnologie als Wifi en Wifi Direct.

De zakelijke printers zijn nu leverbaar. De kleurenprinter Epson EcoTank Pro ET-16680 heeft een adviesprijs van 1.769 euro inclusef BTW en voor de zwartwit-printer EcoTank Pro ET-M16680 is de adviesprijs 1.213 euro inclusief BTW.