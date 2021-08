Microsoft stopt Chromebook-ondersteuning voor Android Office-apps

Vanaf 18 september gaat Microsoft aan Chromebook-gebruikers die Office willen gebruiken, adviseren om de webgebaseerde Office- en Outlookapps te gebruiken. De native Android Office-apps worden dan niet meer ondersteund.

Microsoft blijft echter native Office-apps aanbieden voor andere Android-platforms. Het gaat dus slechts om een Chrome OS-beperking die door Microsoft is opgelegd. Om de webgebaseerde apps te gebruiken, moeten Chromebook-gebruikers inloggen met hun persoonlijke Microsoft-account of een account dat is gekoppeld aan een Microsoft 365/Office 365-abonnement.

De ondersteuningspagina van Microsoft zegt nu: “De Android-versies van Office, Outlook, OneNote en OneDrive worden momenteel niet ondersteund op een Chromebook.” Deze onlangs bijgewerkte pagina adviseert Chromebook-gebruikers om naar office.com te gaan voor toegang tot Word, Excel, PowerPoint, OneNote en OneDrive. Voor vorige week adviseerde dezelfde ondersteuningspagina Chromebook-gebruikers om de native Android-versies van de Office-apps uit de Google Play Store te installeren.

Microsoft en Google hebben al geruime tijd ruzie voor de Amerikaanse rechtbank. Recent eiste Google nog dat Microsoft veel meer eigen vertrouwelijke documenten aan Google moet overhandigen omwille van een eerlijke rechtsgang.