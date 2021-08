Verandering in ontwerp maakt Western Digital SSD trager

Een verandering in het ontwerp van de WD Blue SN550 maakt de SSD trager. Dit ontdekte de Chinese techwebiste Expreview. Schrijfsnelheden kunnen zelfs met een factor van 50 procent trager worden.

De WD Blue SN550 budget SSD van de storagefabrikant wordt vaak geprezen als een goedkope optie met zeer goede mogelijkheden. De aan het eind van 2019 gelanceerde SSD is een populair NVMe-device dat onder meer een four-lane PCI Express 3.0-interface gebruikt. Hierdoor weet het betere prestaties af te leveren dan op SATA gebaseerde SSD’s voor een veel goedkopere prijs.

Schrijfsnelheid aangepast

Volgens de website heeft Western Digital onlangs enkele veranderingen in de SSD doorgevoerd die de prestaties verminderen. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwste versie van de SSD een schrijfsnelheid van 390 Mbps klokte. Dit was bijna de helft minder dan de 610 Mbps van de oude versie. Deze snelheden zijn niet aangegeven op de specificaties die bij de SSD van Wester Digital worden vermeld.

Veranderingen in NAND flash

De onderzoekers constateren dat beide versies dezelfde SSD Controller gebruiken, dus daar kon het probleem niet liggen. Zij gaan ervan uit dat de NAND flashtechnologie in de nieuwe versie is aangepast met slechtere functionaliteit. SSD’s gebruiken een combinatie van tragere NAND flash voor capaciteit en kleinere cache van snel flash-geheugen voor het bereiken van de geadverteerde piekprestaties. Hierdoor wordt slechts een klein gedeelte met hoge snelheid weggeschreven, waarna wordt teruggevallen op de langzamere flashtechnologie.

Veranderingen in de NAND flashtechnologie kunnen dus grotere prestatieveranderingen geven. Voor de meeste eindgebruikers is een verschil nauwelijks merkbaar, maar bijvoorbeeld video-editors kunnen in hun renderingprocessen wel het één en ander opmerken.

Reactie Western Digital

In een rectie geeft Western Digital aan dat inderdaad er een verandering is doorgevoerd in de firmware en het NAND flashgeheugen van de WD Blue SN550 SSD. Inmiddels zouden ook de specificaties zij gewijzigd met de juiste snelheden.