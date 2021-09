Intel lanceert laptop met uitwisselbare CPU, storage en netwerk unit

Intel heeft onlangs een eigen laptopontwerp gepresenteerd, de NUC P14E Laptop Element. Deze bare bone laptop beschikt over een verwisselbare unit waarin de processor, de storage en de netwerktechnologie zijn geïntegreerd; het zogenoemde NUC 11 Compute Element.

Intel heeft in 2019 al het Compute Element-concept voor een pc gelanceerd waarbij de processor, de storage, de netwerktechnologie en het besturingssysteem in een vervangbaar element zijn geïntegreerd. Gebruikers kunnen hierdoor makkelijker hun computer upgraden door simpelweg dit element te vervangen voor een nieuwe, zo is de gedachte.

Het Compute Element-concept is eigenlijk vergelijkbaar met de idee voor modulaire smartphones. Deze smartphones kunnen worden opgebouwd uit diverse onderdelen naar keuze, op basis van een basisunit met de processor en de mobiele technologie.

Specificaties NUC P14E Laptop Element

Concreet biedt Intel met de komst van de Next Unit of Computing (NUC) P14E Laptop Element een bare bone laptop waarbij de centrale unit van een Intel-processor, storage, netwerkfunctionaliteit en een besturingssysteem uitwisselbaar is.

De Intel-processors komen in verschillende smaken, van een Intel Celeron tot aan de laatste versies van de Core i7-processor. Ook zijn er opties voor vooral zakelijke omgevingen met de vPro-versies van de Core i5- en de Core i7-chipsets. Deze bieden sterke security en mogelijkheden voor toegang op afstand. Voor graphics bieden de Core 15- en Core i7-processors geïntegreerde Iris Xe GPU’s, terwijl de Core i3- en Celeron-versies over Intel UHD GPU’s beschikken.

Storage en netwerkfunctionaliteit

Naast diverse storage-opties, verschillend RAM-geheugen van tussen de 4 GB en 16 GB, beschikt de centrale NUC P14E unit ook over connectiviteitstechnologie als een Thunderbolt 4-poort, twee USB 3.2-poorten, Wifi 6 en een bedrade GbE-poort. Andere onderdelen zijn een vingerafdruksensor, een Kensington NanoSaver slot en een 77 Whr batterij met snellaadcapaciteit.

De uitwisselbare unit is geschikt voor een stevige aluminium laptopbehuizing in combinatie met een 13.9 inch touchscreen.

De kosten en de beschikbaarheid van de NUC P14E Laptop Element zijn nog niet bekend. Waarschijnlijk zullen deze modulaire laptop-ontwerpen rechtsreeks aan bedrijven en vooral overheidsorganisaties worden geleverd.