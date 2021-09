HP vernieuwt Windows 11 line-up

Nieuwe Spectre, Envy, Pavilion, tablet-pc en gebogen scherm, vanaf oktober.

HP heeft de nieuwe generatie Windows 11 machines bekendgemaakt. In het topsegment komen de Spectre, Envy en Tablet PC. Lager geprijsd zijn de 14-inch laptop en de Pavilion desktop.

De Spectre x360 16-inch 2-in-1-laptop (foto) heeft een 5 megapixel camera, een 11e generatie Intel Core i7 processor, 64 GB werkgeheugen, 512GB opslag, en 32 GB Intel Optane-geheugen.



De Envy 34-inch alles-in-één desktop heeft een 5K-scherm met afneembare magnetische camera en Nvidia GeForce RTX 3080 graphics. Ook de nieuwe Envy heeft een 11e generatie Intel Core i7 en 512 GB opslag, maar 32 GB werkgeheugen.



De HP 11-inch Tablet-PC heeft een roterend scherm en een 13 megapixel camera. Dit keer is de processor een Intel Pentium Silver N6000. Werkgeheugen is 4GB, opslag 128GB.



Lager geprijsd zijn de HP 14-inch laptop, met Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, de Pavilion all-in-one desktop komt er als 27-inch en 24-inch model, beide met een AMD Ryzen.

HP heeft verder nog een gebogen 34-inch scherm aangekondigd. Prijzen en beschikbaarheid in Nederland zijn nog onbekend, maar in de VS liggen de meeste vanaf volgende maand in de winkel, alleen de HP 11-inch tablet komt pas in december. De nieuwe Spectre gaat in de VS zo’n 1600 dollar kosten, de Envy 2000, de tablet pc 600, de Pavilion 800 en het gebogen scherm zo’n 500 dollar.