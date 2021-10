Adobe lanceert reeks Creative Cloud updates

Adobe lanceert een flink aantal updates voor meerdere oplossingen in het Creative Cloud-portfolio. Photoshop-bestanden zijn deelbaar via een enkele URL, de rendertijd van After Effects-projecten belooft drastisch te verminderen en Premiere Pro is voorzien van een transcriptietool voor de ondertiteling en bijschriften van video’s.

De nieuwste versies van Photoshop, per vandaag beschikbaar, maakt het mogelijk om bestanden per URL te delen. Functie ‘Open in photoshop on the web beta’ verschijnt boven de header van projecten. Aanklikken resulteert in de aanmaak van een webbestand dat per URL met collega’s, klanten of andere belanghebbenden gedeeld kan worden. Gedeelde personen kunnen vanuit de browser opmerkingen meegeven die zowel op de webversie als Photoshop desktop app verschijnen. Ook kan het bestand met basale tools worden bewerkt.

Een flinke verbetering van de eerdere methode, waarbij het delen van bestanden en uitwisselen van feedback volledig in Adobe’s Creative Cloud verliep. Belanghebbenden moesten regelmatig over software en zelfs licenties beschikken om gedeelde bestanden in te zien of te benaderen. Die tijd is voorbij.

Illustrator onderging dezelfde update. In tegenstelling tot de Photoshop-variant is ‘Open Illustrator on the web’ op dit moment alleen toegankelijk voor Adobe-klanten met toegang tot de private beta.

After Effects en Premiere Pro

Multi-frame rendering is al langer bruikbaar via de betareleases van After Effects. Nu maakt de functie een verschijning in de live release. Volgens Adobe kan multi-frame rendering de rendersnelheid van videoprojecten verviervoudigen.

Daarnaast is Premiere Pro voorzien van een transcriptiefunctie. Het zogeheten Speech-to-Text belooft snelle ondertiteling en bijschriften te faciliteren.

Tot slot ziet de Character Animator het daglicht. De tool omvat body tracking en biedt een laagdrempelige manier om lichaamsbewegingen – bijvoorbeeld de webcamopname van een handbeweging of dans – in animatie om te zetten. De Character Animator is verkrijgbaar als module van de Adobe Creative Cloud: licentiehouders kunnen de software gebruiken voor elke Adobe-applicatie waarin animatie van pas komt, bijvoorbeeld After Effects en Premiere Pro.

Canvas en Creative Cloud Spaces

De aankondiging van Canvas en Creative Cloud Spaces gaat gepaard met de belofte van betere samenwerkingsmogelijkheden voor professionele grafische teams. Adobe meldt dat de introductie van Creative Cloud Spaces uit gedeelde opslaglocaties voor bestanden en dependencies bestaat. Canvas beoogt een nieuwe manier voor de presentatie van projecten en portfolio’s met veeltallige creaties, met een nadruk op communicatie tussen grafische professionals en klanten of partners.

Zowel Creative Cloud Spaces als Canvas verschijnen allereerst in Adobe’s private beta. Algemene verkrijgbaarheid laat tot volgend jaar op zich wachten.

Slechts een greep

Ook Adobe Lightroom, Fresco en XD ondergingen verandering. AI-functies verschijnen onder de vlag van Adobe Sensei. Het nieuwe Substance 3D vergemakkelijkt animatie. Frame.io werd geïntegreerd en de intrede van Content Credentials biedt een scala aan opties voor het toevoegen van (meta)data voor de bescherming van auteursrecht. In de oorspronkelijke Adobe Max-blog zet het bedrijf alle updates en introducties op een rij.

