Samsung presenteert zakelijke High Resolution Monitor S8

Samsung heeft tijdens CES 2022 nieuwe hoogwaardige monitors aan zijn portfolio toegevoegd. De nieuwe High Resolution S8-monitor is voor zakelijke eindgebruikers het meest interessant.

De High Resolution Monitor S8 (model S80PB) komt in een tweetal versies: 27- of 32-inch. De monitor biedt gebruikers zeer hoge beeldresoluties en ratio’s. Vooral digitale ontwerpers kunnen hiervan profiteren.

De High Resolution Monitor S8 levert als eerste monitor ter wereld onder meer Glare Free-functionaliteit, waardoor lichtreflectie wordt tegengegaan. Dit helpt gebruikers zich meer te concentreren op hun werkzaamheden, omdat zij niet worden afgeleid door reflecterend licht uit de omgeving.

Docking station-functionaliteit

Beide 27- en 32-inch modellen beschikken over USB-C- en LAN-poorten. Hiermee krijgen gebruikers dan een simpel werkstation dat devices als laptops en mobiele telefoons kan opladen, zonder dat daarvoor een apart docking station nodig is. Een in hoogte verstelbare en VESA-compatibele mount kan de monitor aan iedere werkomgeving aanpassen.

Wanneer de High Resolution Monitor S8 leverbaar is, is nog niet bekend.