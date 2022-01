‘Apple maakt grootste vernieuwing van MacBook Air bekend’

Apple werkt aan de grootste vernieuwing die de MacBook Air sinds zijn lancering in 2008 ondergaat. Dat voorspellen meerdere bronnen op basis van leaks uit het afgelopen jaar.

De MacBook Air is de dunste en lichtste laptop in het aanbod van Apple. In 2021 vernieuwde Apple het model met een Apple M1-processor. Op basis daarvan voorspelt Bloomberg dat Apple de MacBook Air in het komende jaar voorziet van van de Apple M2-processor, een vernieuwd design en verbeterde display. De voorspelling werd eerder bekrachtigd door afbeeldingen die volgens analyst LeaksApplePro (Twitter) zijn gelekt.

Daarnaast verwacht Bloomberg de introductie van een nieuwe uitvoering van de Mac mini. Ook benoemt Bloomberg de release van een iMac Pro met een groter scherm. De aannemelijke specificaties van de iMac Pro werden eind oktober 2021 gedeeld door analyst dylandkt (Twitter).

Verder voorspelt Bloomberg de komst van een laagdrempelige MacBook Pro, een draadloos oplaadbare iPad Pro en kleine Mac Pro met 40 CPU- en 128 GPU cores. Tot slot verwacht de organisatie de release van een merkeigen VR-headset, robuuste variant van de Apple Watch en de langverwachte iPhone 14.

Vaarwel simkaart

Geen van de voorspellingen zijn nieuw: elke introductie is afgeleid van productteksten en -afbeeldingen die eerder door bekende analysten werden gelekt.

Een van die analysten, dylandkt, deelde onlangs dat Apple binnenkort overstapt naar eSIM-ingangen voor iPhones. De informatie zou van betrouwbare bronnen binnen Apple komen. Klopt het bericht, dan bevat de langverwachte iPhone 14 geen simkaart-, maar een eSIM-ingang.