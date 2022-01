Dell introduceert UltraSharp 32 4K monitor voor videoconferencing

Dell lanceert een 32 inch 4K display op de CES. Een geïntegreerde webcam, luidsprekers en een gespecialiseerde microfoon onderstrepen een focus op videoconferencing.

Veel aankondigingen op de CES van dit jaar staan in het teken van videoconferencing. Zo presenteert Dell de UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor, een 32 inch display met een UltraSharp Webcam, twee 14W-luidsprekers en een microfoon die echogeluiden onderdrukt. Met geïntegreerde speakers, een 4K display en een sterke microfoon hoopt de organisatie aan de voorwaarden voor een organisch, digitaal gesprek te voldoen.

Dell UltraSharp 32 inch 4K

Dell verwerkt zo veel mogelijk randapparatuur (speakers, microfoon, webcam) in een enkel device. Daardoor kan een conference aanvangen zonder dat de benodigde apparatuur aangesloten hoeft te worden. Dat neemt een kleine moeite weg, maar is desalniettemin welkom. Hoe meer een digitale conference op het traditionele alternatief lijkt, hoe beter.

Ook de 4K-resolutie scoort punten. Gesprekspartners staan beter in beeld. Er is een reden dat ziekenhuizen 4K-videoapparatuur gebruiken om contact tussen patiënten en artsen te faciliteren. Des te meer we waarnemen, des te sterker we in een gesprek staan.

De camera is voorzien van een privacyshutter om meekijkers te vermijden. De display is ‘Teams Certified’, wat inhoudt dat de display knoppen bevat om Teams-functies te bedienen, waaronder microfoon- en speakervolume.

De prijs van het model is nog niet bekend. Dell maakt de display vanaf 29 maart beschikbaar.

