Microsoft brengt Surface Go 3, Pro 8 en Pro X Wifi naar Nederland

De Surface Pro 8, Surface Go 3 en Surface Pro X Wifi zijn beschikbaar. Microsoft kondigde de generatie in september 2021 aan.

De Pro 8 is een flinke upgrade van de Pro 7. Het scherm is van 12,3 inch naar 13 inch verruimd. Sommige uitvoeringen staan een verversingssnelheid van 120Hz toe, terwijl het limiet voor de Pro 7 ligt op 60Hz. Ook RAM-capaciteit is uitgebreid. De krachtigste uitvoeringen hebben 32GB in plaats van 16GB.

Daarnaast zijn de processoropties vernieuwd. De Pro 8 biedt keuze onder 11th Gen Intel CPU’s. De nieuwe batterijduur valt op. De Pro 7 ging grofweg 10,5 uur mee op een volle batterij. Volgens Microsoft piekt de Pro 8 op 16 uur.

Verder biedt de Pro 8 meer aansluitingen, modernere veiligheidsmaatregelen en een 10-megapixel 4K-videocamera. De meeste technologie overtreft de Pro 7. Een iets zwaarder model is het logische gevolg. De Pro 8 weegt ongeveer 100 gram meer dan de Pro 7, maar blijft met 890 gram onder de kilo.

Surface Go 3

Verbeteringen van de Go 3 zijn minder flitsend, maar desalniettemin welkom. Microsoft veranderde bijna niets aan het scherm, werkgeheugen en de storage drives. Dat houdt het gewicht laag. Een laptop van 544 gram is en blijft indrukwekkend.

De Go 3 wordt met nieuwe processoren geleverd: een Pentium 6500Y of 10th Gen Intel i3. Volgens Microsoft gaat het model 11 uur lang mee, een uur meer dan de Go 2.

Surface Pro X Wifi

De Surface Pro X is al een tijdje op de markt. De Wifi-variant van het model is nieuw. In tegenstelling tot eerdere uitvoeringen ondersteunt de Surface Pro X Wifi geen LTE-verbindingen. Op één onderscheiding na zijn de componenten vergelijkbaar met de Pro 8. De Surface Pro X draait op ARM via een Microsoft CPU en Qualcomm GPU.

