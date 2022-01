Oude gebruikers van gratis G-Suite-domein moeten gaan betalen

Gebruikers met een oude gratis account voor de domeindienst van G-Suite van Google moeten binnenkort gaan betalen. Google gaat vanaf de maand mei van dit jaar deze gebruikers dwingen over te stappen naar een betaald abonnement voor Google Workspace.

Tussen 2006 en 2012 konden gebruikers gratis Google-apps gebruiken met een aangepaste domeinnaam. Het was bijvoorbeeld mogelijk een Gmail-adres op een eigen domeinnaam te laten eindigen in plaats van ‘gmail.com’. Deze dienst is sinds 2012 niet meer mogelijk, maar voor bestaande gebruikers veranderde er niets. Tot dit moment.

Google heeft besloten deze dienst niet meer gratis te laten zijn en gaat gebruikers met een ‘G Suite legacy-account’ vanaf mei 2022 dwingen te upgraden naar een betaald abonnement voor Google Workspace. Dit op basis van hun gebruik. Google heeft de betreffende gebruikers geïnformeerd dat zij voor 1 mei a.s. een geschikt abonnement moeten kiezen. Doen zij dit niet, dan zal de betreffende account worden ‘opgeschort’. Na zestig dagen kunnen gebruikers dan geen toegang meer krijgen tot de diensten, zoals Gmail en Calendar.

Betaalde abonnementen

Gebruikers kunnen via de billing-sectie in admin.google.com checken welke versie van een G Suite-account zij hebben. De betaalde abonnementen kunnen hier ook worden afgesloten. Deze abonnementen bestaan uit een flexibel model en een jaarabonnement. De abonnementen starten vanaf 5,29 euro (6 dollar) en er zijn hogere niveaus beschikbaar op basis van de benodigde storage.

Exit-mogelijkheden voor data

Klanten die niet willen upgraden naar een betaald abonnement, kunnen sommige data exporteren via Google Takeout. Het is niet mogelijk om data zoals aangeschafte media of apps te exporteren. Ook zouden klanten hun gekoppelde Google Voice-nummer verliezen.