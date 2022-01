Google biedt legacygebruikers G Suite toch gratis optie

Google biedt gebruikers met een gratis G Suite-account voor de voorgenomen verplichte upgrade naar een betaalde Google Workspace-account toch een uitweg. Klanten kunnen nu voordat hun gratis account definitief wordt afgesloten, toch hun data migreren naar een andere omgeving.

Onlangs kondigde Google aan dat gebruikers met een legacy account voor G-Suite binnenkort zullen moeten betalen voor verder gebruik. Vanaf mei van dit jaar wil de techgigant deze gebruikers dwingen over te stappen naar een betaald abonnement voor Google Workspace. Dit betaalde abonnement is op basis van gebruik.

Zo niet, dan wilde de techgigant ervoor zorgen dat vanaf 1 mei deze accounts werden opgeschort. Na zestig dagen kunnen gebruikers dan geen toegang meer krijgen tot de diensten, zoals Gmail en Calendar. Klanten die niet willen upgraden naar een betaald abonnement, kunnen sommige data exporteren via Google Takeout. Het zou hierbij niet mogelijk zijn data als via Google Play aangeschafte media of apps naar andere omgevingen te migreren.

Kritiek zet Google op andere gedachten

De aankondiging heeft Google veel kritiek opgeleverd. Uit een onderzoek naar aanleiding van de kritiek bleek dat veel gebruikers van de gratis G Suite-accounts problemen zouden ondervinden. Vooral omdat zij in het geval van het niet upgraden veel data kwijt zouden raken, die anders makkelijker naar een andere Google- account of -omgeving was te migreren.

Exportfunctionaliteit voor alle data

In een recente update geeft Google aan dat in de komende maanden een gratis exportfunctionaliteit beschikbaar komt voor de meeste data. Hierdoor kunnen gebruikers al hun data, ook de data die zij via de diensten van Google hebben aangeschaft, naar een andere omgeving migreren. Google geeft wel als kanttekening aan dat migratie van premium-opties, zoals custom e-mail of multi-accountbeheer niet mogelijk is.

Klanten kunnen de nieuwe optie overwegen tot 1 juli 2022, doordat de account wordt opgeheven. Daarna raken zij hun data toch definitief kwijt. Google gaat de komende tijd hierover meer updates uitbrengen.

