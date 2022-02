Google lanceert nieuw Chromebook-reparatieprogramma voor educatie

De onderwijssector is een enorme markt voor Google. Dat wil het bedrijf graag zo houden.

Google heeft een nieuw reparatieprogramma gelanceerd voor hun klanten in de onderwijssector. Het doel van het programma is om beheerders te helpen bepalen welke Chromebooks kunnen worden gerepareerd.

Google beweert dat momenteel 50 miljoen studenten en docenten Chromebooks van zijn partners gebruiken. Om de beheerders die deze gebruikers ondersteunen te helpen, heeft Google het Chromebook-reparatieprogramma gelanceerd. Het programma gaat van start in de VS en richt zich op IT-beheerders die apparaten en onderdelen kunnen repareren als dat nodig is. Acer- en Lenovo-apparaten vallen op dit moment onder de dekking van het programma.

“Eco-vriendelijk” programma

John Solomon, VP Chrome OS, kondigde het nieuwe reparatieprogramma aan in een blogbericht. Solomon’s verhaal over het nieuwe reparatieprogramma is dat het milieuvriendelijk is. “Wist je dat het gebruik van een Chromebook kan helpen om je ecologische voetafdruk te verkleinen?”, stelt hij. “Chrome OS-apparaten die door onze productiepartners zijn gemaakt, verbruiken tot 46% minder energie dan vergelijkbare apparaten”, voegt hij eraan toe. “En we hebben met diezelfde partners samengewerkt om Chromebook-onderdelen uitwisselbaar en herbruikbaar te maken en ze ook veilig af te kunnen voeren.”

Een van de eerste hindernissen in het programma is de beheerders te helpen bepalen welke producten te repareren zijn. Voor veel Chromebooks geldt dat dit al jaren kan. Garanties op systemen dekken sommige reparaties door partners van Google al. “Maar het is voor IT-beheerders op scholen een uitdaging geweest om informatie te vinden over welke apparaten ze kunnen repareren”, geeft Solomon toe.

Om dat probleem op te lossen, heeft Google een nieuwe website gelanceerd om scholen te helpen bepalen welke Chromebooks veelvoorkomende reparaties nodig hebben. Scholen kunnen zaken als het toetsenbord, het scherm en de palmsteun eenvoudig repareren, aldus Google. Online handleidingen van de fabrikant laten ook zien hoe de apparaten moeten worden gerepareerd, hoe gereedschap kan worden gevonden om de apparaten veilig te repareren, hoe vervangende onderdelen kunnen worden verkregen, hoe training kan worden gevonden en hoe zo nodig toegang kan worden verkregen tot systeemupdates.

Het nieuwe reparatieprogramma van Google voor het onderwijs volgt op de aankondiging van de Amerikaanse president Joe Biden van nieuwe federale wetgeving inzake het recht op reparatie. Biden prees Apple en Microsoft voor het vergemakkelijken van de reparatie van bepaalde apparaten voor eindgebruikers en externe reparatiebedrijven. Google wil hiermee dus ook aantonen dat het ermee bezig is.