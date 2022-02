Samsung onthult nieuwe Galaxy S22, alternatief voor iPhone 13

Samsung heeft de details van de aankomende Galaxy S22 bekendgemaakt. Het model lijkt verrassend veel op de S21.

Samsung introduceert drie versies van het nieuwe model. De Galaxy S22 Ultra is vanaf 25 februari beschikbaar. De iets kleinere S22 en S22+ volgen op 11 maart.

Processormodellen verschillen per regio. Alle processoren zijn naar 4 nanometer (nm) verkleind, wat meer snelheid oplevert dan de 5nm-processoren van de S21. Het verschil is niet baanbrekend, want beide modellen voorzien voldoende kracht voor beeldbewerking en de meest veeleisende smartphoneapps.

De displays zijn grotendeels hetzelfde als de S21. De S22 Ultra behoudt een 6,8 inch display. De S22, het kleinste model, heeft een display van 6,1 inch. Ook werkgeheugen (8 tot 16GB RAM) is onveranderd. Samsung voegt een 1TB-versie van de S22 Ultra toe, maar daarbuiten bleef de opslagcapaciteit van elk model hetzelfde (128 tot 512GB).

Beperkte verbeteringen

Samsung introduceert verassend weinig nieuws voor een model dat met de iPhone 13 moet gaan concurreren. Meldenswaardige verbeteringen zijn beperkt tot de camera’s. Megapixels verschillen per versie, maar zijn stuk voor stuk scherper dan de S21. Daarnaast wordt de S22 Ultra met een stylus geleverd. De andere modellen niet.

De goedkoopste versie van de S22 Ultra (128GB storage) kost 1.249 euro. De goedkoopste versies van de S22 en S22+ (128GB) kosten respectievelijk 849 en 1.049 euro.

Tip: Biedt de Samsung Galaxy S21 Ultra zakelijke meerwaarde?